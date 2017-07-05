Секреты долголетия Александры Козловой

Свой столетний юбилей отметила недавно жительница Сыктывкара, ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Александра Ильинична Козлова. Несмотря на солидный возраст и множество испытаний, выпавших на ее долю, она до сих пор не теряет интереса к жизни, за праздничным столом охотно поет частушки, любит книги и русскую баню с березовым веником. О секретах своего долголетия и бодрости духа Александра Ильинична рассказала читателям «Республики».



В масштабах человеческой жизни целый век – срок немалый. Все подруги Александры Козловой уже ушли из жизни. Нет уже и среднего сына Николая. И то ли потому, что в постоянных трудах и заботах у нашей героини не было времени заниматься оформлением разных документов, то ли за сто лет столько уже произошло всяких изменений, но оказалось, что в разных ведомствах, владеющих ее персональными данными, эти сведения разнятся. Когда внучка Елена взялась оформлять бабушке статус вдовы фронтовика, выяснилось, что в базе Пенсионного фонда датой рождения Александры Ильиничны значится 1 января 1917 года, а в органах социальной защиты – 1 июля. При этом сама Александра Ильинична твердо знает, что родилась она 5 февраля 1917 года. Со своим мужем в официальном браке она не состояла, хотя и родила от него троих детей. И уже на склоне лет благодаря письмам мужа с фронта, где он называл ее своей женой, и свидетельствам оставшихся в живых односельчан, помнивших ее мужа, удалось доказать ее вдовство. А день рождения так и остался везде разным. Поэтому свой настоящий день рождения Александра Ильинична отметила 5 февраля, а спустя полгода, 1 июля, представители Сыктывкарского совета ветеранов в связи со столетием пришли ей вручать поздравительный адрес от президента страны Владимира Путина.

Вся жизнь Александры Ильиничны – яркое подтверждение народной мудрости о том, что нет худа без добра. Именно в этом, считает она, и есть главный секрет ее долголетия. Ведь человек начинает ценить жизнь и довольствоваться малым лишь тогда, когда много пережил. И в ответ за оптимизм и долготерпение жизнь вознаграждает человека долголетием. Трудные годы войны, горести вдовства и тяжелый крестьянский труд научили ее ценить редкие праздники и маленькие житейские радости. С самого рождения и до недавнего времени Александра Ильинична жила в Усть-Вымском районе. Там в 1917 году она родилась в деревне Оквад. В семье, где росло десять детей, она была старшей. А как известно, на плечи старших детей в крестьянских семьях ложились заботы о младших братьях и сестрах. Поэтому в 19 лет, когда Александру пришли сватать, родители не очень этому обрадовались: помощница из дома уйдет. Но по деревенским меркам девушка уже была вполне на выданье, да и жених ей нравился, и родители скрепя сердце отдали дочь замуж.

По словам Александры Ильиничны, замуж она вышла «на пароход». Муж Михаил работал помощником капитана, и молодая жена всю навигацию проводила с ним. И только когда через год родился старший сын Иван, молодожены переехали в село Вогваздино, в дом родителей мужа. В пятикомнатной избе, кроме молодых с ребенком, жили родители Михаила, три его сестры и брат. Молодым выделили две комнатушки. Михаил устроился бухгалтером, а Александра работала в колхозе дояркой. В 1938 году родился второй сын – Николай.

Жили неплохо, вспоминает Александра Ильинична, но семейное счастье прервала война. На четвертый день после начала войны Михаилу пришла повестка явиться на сборный пункт в Усть-Вымь, откуда мобилизованных на пароходе отправляли на фронт. Парохода пришлось ждать три дня. Все эти дни Александра была рядом с мужем. Словно чувствовала, что это их последние часы вместе. Когда пароход с призывниками отчалил от берега, женщины, обезумев от горя, полезли в воду, и, пока судно не исчезло из виду, стоял над рекой раздирающий душу бабий вой. «Никто не знал, сколько продлится эта война, но все понимали, что мужчины уходят кровь проливать, и неизвестно, кому посчастливится вернуться», – вспоминает Александра Ильинична.



Михаилу и его родному брату Николаю, как и многим мужчинам из их деревни, вернуться не довелось. Всего несколько писем пришло Александре с фронта. Эти политые ее слезами солдатские треугольнички она хранит до сей поры. Не так давно внучка Елена отдавала их в музей на реставрацию. В письмах с фронта Михаил рассказывал, что немцы постоянно бомбят русские части и что война – это очень страшно. Словно предчувствуя близкую смерть, Михаил скупыми мужскими словами пытался выразить жене свою тоску по ней: «Санечка, вернусь с войны, никогда не буду с тобой ссориться, будем жить душа в душу».

В ноябре 1941 года Михаил пропал без вести в боях под Ленинградом. Получил ли он письмо жены, где она сообщала ему, что ждет третьего ребенка – плод их трехдневного прощания в Усть-Выми, неизвестно. В честь погибшего отца Александра назвала младшего сына Михаилом.

В войну деревня почти опустела, остались одни женщины и дети. «Бабы сами и пахали, и сеяли, – рассказывает Александра Ильинична. – Мужиков-то не было, а парни 14- и 15-летние пахать не умели, вот и приходилось нам это делать. Сеяли вручную. Я раньше сеять не умела, но вспомнила, как это отец мой делал: веером разбрасывал семена через каждый шаг. В общем, все пришлось женщинам делать – и лес валить, и косить, и стоговать, и за животиной ходить. Стог, например, поставить – целое искусство: нужно в лесу хороших, крепких жердей заготовить, чтобы его потом правильно закрепить. Да и вилами сено закидывать на вершину стога – совсем не женское дело».

Когда младшему сыну Михаилу не было еще и года, Александру отправили на лесозаготовки. Мол, в лесу рук не хватает, а у тебя свекровь есть, пусть она с детьми нянчится. «Маленький был как раз в том возрасте, когда ребенок везде лезет, за ним глаз да глаз нужен, – рассказывает наша собеседница. – А свекрови ведь тоже работать надо, к тому же она своих семерых детей вырастила, не очень ей хотелось нянчиться». Свекровь, хоть и понимала, что невестка не по доброй воле идет в лес на работу, но от ворчания удержаться не могла: дескать, трудно мне в этом возрасте управляться с малыми детьми и хозяйством. Свекор урезонивал жену: «Сане и так достается от жизни, а если еще мы с тобой начнем ее обижать, так куда девке деваться, где искать защиты?»

Три месяца молодая мать проработала на лесозаготовках, пока председатель колхоза не вызвала ее назад: младший ребенок тяжело заболел, лежал в жару. Две недели Александра пробыла с сыном в больнице, а когда вернулась домой, родители мужа предложили ей отделиться – переселиться на вторую половину дома. Мол, если в правлении узнают, что ты теперь живешь отдельной семьей, то уже от детей отрывать не будут, оставят работать в деревне.

До самого ухода на пенсию Александра проработала в Вогваздино дояркой. Была лучшей в районе, избиралась депутатом райсовета. В 1957 году, когда колхозы были переименованы в совхозы, на ферму завезли 15 коров холмогорской породы и одного быка. В марте во время отела приходилось буквально ночевать на ферме. Как оставишь новорожденных телят, когда коровы телились одна за другой? Бывало, заседают районные депутаты на очередной сессии, а Александра места себе не находит: как там буренки без нее? Жаловалась председателю совета: «Некогда мне заседать, меня коровы ждут, после каждой такой сессии удои заметно падают, потом приходится заново их поднимать». За свой ударный труд и была награждена Александра Козлова орденом Трудового Красного Знамени.

Больше всего, вспоминает Александра Ильинична, она тревожилась, что не сможет без мужа правильно воспитать сыновей. Боялась, как бы не выросли они бездельниками, праздными гуляками. А у простой крестьянки какая может быть педагогическая грамота? В деревне испокон веков воспитывали трудом. Поэтому пацанов своих Александра держала в строгости и лениться им не давала. В меру сил мальчишки с детства помогали в колхозе. «Другие дети обычно летом бегают по деревне, а я своим говорила: «Что мы кушать-то будем, если вы все бегать будете?» Поэтому они рано начали понимать, что матери надо помогать. Да и свекор мне помогал воспитывать их, строжил, когда надо, приучал их ко всякому мужскому ремеслу. И слава богу, все выросли хорошими людьми, никто мать не опозорил», – рассказывает Александра Ильинична.

Еще до недавнего времени наша героиня жила в родном селе. Только на зиму внучка Елена забирала ее в город, но с наступлением весны пожилой женщине уже не сиделось в городской квартире – опять тянуло в деревню. Еще каких-то четыре года назад она сама копала и сажала картошку. Но в последнее время управляться с крестьянским хозяйством стало не под силу. И в этом году впервые она решилась остаться на лето в городе. Благо теперь семья внучки переехала из квартиры в дом. Большой дом с баней и гостевым флигелем внучка Елена и ее муж Сергей купили специально для того, чтобы бабушка не просилась летом в деревню. Дом в тихом пригороде Сыктывкара – настоящий оазис тишины и покоя, с уютной беседкой, где за круглым столом с самоваром теплыми вечерами собирается вся семья. Во дворе – кусты роскошной белой сирени, сосны, березы, искусственные маленькие водоемы с альпийскими горками. В общем, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться природой, Александре Ильиничне теперь нужно только выйти за порог.



Старческая немощь, конечно, берет свое, и очень сокрушается старая женщина, что не может уже помогать по дому. Разве что иногда возьмет веник и подметет дом. Или посуду вымоет. Но, несмотря на возраст, Александра Ильинична до сих пор очень любит баню. Да чтоб жаркая была – не меньше ста градусов. И при этом сама хлещется веником. Никаких лекарств она до сих пор не употребляет. За прошедший год у нее всего два раза поднималось давление. И зрение до сих пор прекрасное, поэтому любит читать, да и телевизор не прочь посмотреть. Особенно внимательно смотрит выступления президента Путина. Именно смотрит, а не слушает, потому что с годами туга стала на ухо, и потому выступления президента читает в бегущей строке, а потом обсуждает новости с домашними. За праздничным столом ей до сих пор нет равных в исполнении частушек. «Причем знает она их очень много, все про кавалеров да про любовь. И никогда не повторяется», – говорит Елена. Сама же наша героиня считает, что жизнь рядом с молодыми и ее делает моложе.

Галина ГАЕВА

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