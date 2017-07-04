Названы самые популярные мультфильмы этого лета
Дети предпочитают троллей балеринам, знают, кто такие Монстр-траки, Ам-ням и с удовольствием наблюдают за приключениями Маши и медведя. Телеком-эксперты представили Топ-5 самых популярных мультфильмов этого лета.
Для удобства родителей аналитики изучили интересы детей, составив рейтинги самых популярных сериалов, мультфильмов и каналов для юных зрителей.
ТОП-5 мультсериалов:
1. «Щенячий патруль».
2. «Маша и медведь».
3. «Губка Боб-квадратные штаны».
4. «Черепашки-ниндзя», 3 поколение.
5. «Приключения Ам-няма».
ТОП-5 детских ТВ-каналов:
1. Карусель.
2. Детский.
3. Ginger HD.
4. Бэби ТВ.
5. Мульт.
ТОП-5 полнометражных мультфильмов:
1. «Тролли».
2. «Монстр-траки».
3. «Босс-молокосос».
4. «Балерина».
5. «Кубо. Легенда о самурае».
«Этим летом больше половины россиян планируют отправиться в путешествие. Выбранные направления предполагают длительное нахождение в дороге, которую тяжелее всех, как известно, переносят дети. Облегчить поездку поможет приложение «МегаФон.ТВ». В нем собраны самые интересные мультфильмы и сериалы, которые можно смотреть онлайн или сохранять на мобильное устройство, например, для просмотра в самолете», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» Сергей Алферов.
Рейтинг составлен на основе данных приложения «МегаФон.ТВ», недавно выпустившего обновление. Теперь весь детский контент собран в отдельном разделе. На его главной странице на Android и iOS, а также на web и Smart TV запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «опасную зону», а также избежать случайных покупок.
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