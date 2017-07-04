СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК И ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

с 15 июня открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, который продлится до 15 сентября 2017 года.

Второй год Агентство стратегических инициатив проводит конкурс с целью выявления лучших социально-экономических практик, подтвердивших свою эффективность в регионах, способствующих улучшению делового климата, повышению инвестиционного потенциала территорий.

Конкурсные работы принимаются по 7 номинациям

Развитие человеческого капитала

Вовлечение общественности в принятие ключевых решений

Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона

Обеспечение доступности услуг в социальной сфере

Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе

Развитие туристического потенциала региона

Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности

Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018, где пройдет церемония награждения и вручение памятных призов.

Заявки принимаются от региональных органов власти. Обязательное условие — подтверждение описания и результатов реализации практики, подписанное руководителем регионального отделения одной из ведущих деловых ассоциаций либо руководителем общественной палаты субъекта РФ.

Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте Агентства.