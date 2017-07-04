СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРАКТИК И ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
с 15 июня открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, который продлится до 15 сентября 2017 года.
Второй год Агентство стратегических инициатив проводит конкурс с целью выявления лучших социально-экономических практик, подтвердивших свою эффективность в регионах, способствующих улучшению делового климата, повышению инвестиционного потенциала территорий.
Конкурсные работы принимаются по 7 номинациям
- Развитие человеческого капитала
- Вовлечение общественности в принятие ключевых решений
- Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона
- Обеспечение доступности услуг в социальной сфере
- Развитие сельского хозяйства и создание комфортных условий для развития бизнеса на селе
- Развитие туристического потенциала региона
- Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности
Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме Сочи-2018, где пройдет церемония награждения и вручение памятных призов.
Заявки принимаются от региональных органов власти. Обязательное условие — подтверждение описания и результатов реализации практики, подписанное руководителем регионального отделения одной из ведущих деловых ассоциаций либо руководителем общественной палаты субъекта РФ.
Подробная информация и положение конкурса размещены на сайте Агентства.
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