Сергей Гапликов встретился с кадетами Сосногорска

В минувшее воскресенье глава Коми Сергей Гапликов побывал с рабочей поездкой в Сосногорском районе, где посетил кадетскую городскую школу и проинспектировал ход строительства бассейна, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Кадетская школа Сосногорска в этом учебном году стала пилотной площадкой Российского движения школьников. Руководитель региона проверил готовность этого образовательного учреждения к новому учебному году и пообщался с кадетами.

В школе проведен косметический ремонт: в июне завершена покраска столовой, в июле планируется благоустроить прилегающую территорию. Предписания надзорных органов в адрес учреждения отсутствуют.

На встрече кадеты расспросили Сергея Гапликова о его школьных и студенческих годах, литературных предпочтениях и отношении к спорту, о жизненных принципах и профессиональных решениях. Кадеты поинтересовались также мнением главы республики о службе в армии. Сергей Гапликов отметил, что быть опорой своей семье, защищать Родину – это призвание мужчины.

– Армия – это хорошая школа жизни. Проверка характера, устойчивости, имеешь ли ты стержень, бойцовские качества. Мое глубокое убеждение, что достойный мужчина формируется исключительно через прохождение военной службы. У меня деды, прадеды – все служили. И никто никогда не бегал от армии, – рассказал глава региона.

Сергей Гапликов пожелал ребятам достойно нести высокое звание кадета и реализовать свой потенциал в любимой республике.

Далее в рамках рабочей поездки глава посетил площадку, где возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Напомним, строительство бассейна началось в январе 2017 года. По решению главы республики Сергея Гапликова оно было включено в региональную госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость объекта составляет 130 миллионов рублей.

Как проинформировал подрядчик, степень готовности объекта по состоянию на конец июня составляла порядка 25 процентов. Закончен нулевой цикл (фундамент), ведется монтаж металлоконструкций, проводится бетонирование лестниц, выставляется опалубка под бетонирование балок под чашу бассейна, ведутся работы по наружным инженерным сетям и коммуникациям. Бассейн планируют сдать в плановый срок в декабре этого года.

Сергей Гапликов поручил региональному минстрою строго конт-ролировать процесс строительства, подрядчику – не отставать от графика выполнения работ.

В состав объекта входят: ванна 25х8,5 метра с четырьмя дорожками и трибунами на 60 мест, тренажерный зал, медицинский кабинет, буфет, набор административно-бытовых помещений.

Единовременная пропускная способность объекта составит 58 человек (40 – плавательный бассейн, 18 – тренажерный зал).

После завершения строительства спортивный объект будет передан в спортивную школу Сосногорска. На базе учреждения планируется организация секции по плаванию.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы главы и правительства Коми