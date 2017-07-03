Перспективы развития Воркуты и Инты неразрывно связаны с будущим российской Арктики

Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в выездном заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

В ходе заседания, в частности, рассматривались вопросы создания в Арктике единой информационно-телекоммуни-кационной инфраструктуры, энергетической безопасности арктических субъектов России, а также ход работ по установлению внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, также была затронута тема развития Воркуты и Инты.

Так, Николай Цуканов подчеркнул, что ряд актуальных вопросов требуют оперативного решения. В их числе – перспективы развития Печорского угольного бассейна, который сегодня требует существенных инвестиций. В противном случае уже в обозримом будущем неизбежен дефицит как энергетических, так и коксующихся углей. Только для продолжения деятельности Интинской шахты необходим инвестор, готовый инвестировать более пяти миллиардов рублей.

– Речь идет не только о положении отдельных предприятий, но и закреплении населения на территории. Не будет шахты в городе Инте, придется переселять более 28 тысяч человек, что оценивается в 30 миллиардов рублей, – привел аргументы Николай Цуканов.

Говоря о перспективах создания современной информаци-онно-телекоммуникационной инфраструктуры, Николай Цуканов напомнил о проекте прокладки подземной магистрали в материковой зоне, соединяющей населенные пункты российского Заполярья, часть из которых уже имеет высокоскоростные подключения к единой сети.

– Этот проект имеет ряд преимуществ, поскольку реализуется на нашей территории, на суше, российскими строителями, имеющими опыт ведения таких работ. При этом также упрощается содержание, развитие и защита магистрали. Большой опыт строительства таких сетей в арктических условиях имеется у предприятий Республики Коми, – отметил полпред президента в СЗФО.

– В своем выступлении полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Николаевич Цуканов акцентировал внимание членов президиума госкомиссии на необходимость комплексного решения вопросов развития Воркуты и Инты, – прокомментировал Сергей Гапликов. – Я предложил очередное заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики провести в Воркуте, чтобы на месте и предметно обсудить вопросы развития арктической опорной зоны республики в рамках общей стратегии.

Инициатива главы Коми была поддержана и включена в протокол заседания.

Пресс-служба главы и правительства Коми