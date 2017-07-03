Представители культуры, образования и НКО поделились лучшими практиками

С 1 июля в республике стартовал конкурс малых грантов, инициированный депутатом Госдумы от Коми Ольгой Савастьяновой. Претендовать на получение гранта могут небольшие творческие коллективы, сельские дома культуры, представители народных промыслов и т.д.

Информация была озвучена на круглом столе, посвященном теме развития культуры гражданского участия, межнационального и межконфессионального взаимодействия в социокультурном развитии российских регионов и укреплении единства российской нации. А сам круглый стол прошел в рамках III Культурного форума регионов России.

В работе круглого стола приняли участие представители органов исполнительной власти, различных учреждений и организаций, в том числе национально-культурных объединений, сфер культуры, образования, члены региональных общественных палат, эксперты Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областей.

О реализации стратегии Государственной национальной политики в Российской Федерации и в Республике Коми рассказал заместитель министра национальной политики Коми Вячеслав Попов. Тему стратегии взаимодействия министерств национальной политики, образования, культуры, туризма и архивного дела поднял заместитель министра культуры Константин Баранов.

Примером опыта создания модели библиотек как пространства для творчества и коммуникации молодежи поделилась директор Юношеской библиотеки Коми Ольга Винниченко. О музее истории и культуры Сыктывдинского района как центре проектной деятельности в социокультурной сфере поведал директор музея имени Эмилии Налимовой Владимир Муравьев.

Круглый стол проходил в формате видеоконференции. Об опыте формирования позитивного межнационального (межэтнического) диалога на основе механизмов межкультурного взаимодействия на примере межрегионального фестиваля национальных культур «Единство» рассказала председатель комиссии по развитию гражданского общества и информационной политике Общественной палаты Вологодской области.

Выслушав докладчиков, Ольга Савастьянова предложила создать сайт – своего рода копилку лучших практик, отметив, что подобные встречи с руководителями культурных и национальных учреждений должны быть наиболее частыми и регулярными.

– Сегодняшняя тема – настолько тонкая, чувствительная, мы должны понимать, то, что есть сегодня, завтра может поменяться. Относительно грантов. Любые полномочия в плане их выделения должны решаться так, чтобы это было прозрачно. Чтобы любой мог зайти на сайт и посмотреть, как эти деньги отработаны, – отметила депутат Госдумы.

Итоговая площадка III Культурного форума регионов России пройдет в сентябре в Москве и составит основу федерального блока проекта. В процессе его реализации с участием руководителей федеральных органов власти, представителей научного и экспертного сообщества, НКО и бизнеса будут обсуждены результаты работы межрегиональных площадок, сформулированы адресные рекомендации для органов власти по актуальным вопросам социокультурного развития российских регионов. В ходе форума пройдет презентация лучших региональных практик.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото пресс-службы КРО «Единой России»