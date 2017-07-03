В Вуктыле обсудили возможности туризма
С 30 июня по 1 июля в Вуктыле прошел туристский форум «Экологический туризм. Проблемы и перспективы». Мероприятие организовано администрацией городского округа «Вуктыл» под патронажем Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, на открытие форума приехали представители туристской отрасли Инты, Печоры, Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Княжпогостского, Усть-Куломского, Сыктывдинского и Прилузского районов.
Форум открыл руководитель администрации городского округа Виктор Крисанов. Он подчерк-нул, что Вуктыл выбран для проведения форума неслучайно.
– Высокий уровень биологического разнообразия в реках и лесах, богатое историко-культурное наследие, природно-географический и экологический ландшафт, горные массивы Северного Урала делают Вуктыльский округ привлекательным для создания и развития туристской индустрии, – отметил Виктор Крисанов.
Гостей и участников на торжественном открытии форума приветствовал первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов.
– Это первый форум такого масштаба, организуемый на муниципальном уровне. Территория городского округа «Вуктыл» располагает достаточно широким потенциалом возможностей для развития наиболее перспективных видов туризма, в том числе и экологического туризма, – сказал Константин Баранов.
Два дня участники мероприятия работали на семинарах, круглых столах, панельных дискуссиях, где обсудили проблемы развития экологического туризма и его перспективы.
Светлана СОЛОВЬЕВА
Фото пресс-службы минкультуры Коми
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