В Вуктыле обсудили возможности туризма

С 30 июня по 1 июля в Вуктыле прошел туристский форум «Экологический туризм. Проблемы и перспективы». Мероприятие организовано администрацией городского округа «Вуктыл» под патронажем Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа, на открытие форума приехали представители туристской отрасли Инты, Печоры, Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Княжпогостского, Усть-Куломского, Сыктывдинского и Прилузского районов.

Форум открыл руководитель администрации городского округа Виктор Крисанов. Он подчерк-нул, что Вуктыл выбран для проведения форума неслучайно.

– Высокий уровень биологического разнообразия в реках и лесах, богатое историко-культурное наследие, природно-географический и экологический ландшафт, горные массивы Северного Урала делают Вуктыльский округ привлекательным для создания и развития туристской индустрии, – отметил Виктор Крисанов.

Гостей и участников на торжественном открытии форума приветствовал первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов.

– Это первый форум такого масштаба, организуемый на муниципальном уровне. Территория городского округа «Вуктыл» располагает достаточно широким потенциалом возможностей для развития наиболее перспективных видов туризма, в том числе и экологического туризма, – сказал Константин Баранов.

Два дня участники мероприятия работали на семинарах, круглых столах, панельных дискуссиях, где обсудили проблемы развития экологического туризма и его перспективы.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы минкультуры Коми