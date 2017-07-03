Три «районки» из Коми победили на конкурсе «Патриот России»

Сразу три газеты республики стали призерами Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России – 2017» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания.

22 июня Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб подвели итоги конкурса. Жюри под председательством руководителя дирекции историко-публицистических программ телеканала «Общественное телевидение России», председателя правления Международной академии телевидения и радио Леонида Млечина назвало победителей конкурса.

Газета Койгородского района «Новая жизнь» была награждена дипломом за третье место за серию публикаций об истории, людях и культуре района. В частности, об истории поселка спецпереселенцев в местечке Воквад. Интинская газета «Искра» представила на конкурс серию пуб-ликаций о современной военной службе. «Красная Печора» из Усть-Цилемского района подготовила серию материалов о молодых людях, которые нашли себя на малой родине.

– Мы представили в номинации «России молодая» три публикации редактора отдела нашей газеты Ольги Ильиной, – рассказала «Республике» главный редактор «Красной Печоры» Татьяна Дуркина. – Очерк «А жить хотят в своей деревне» рассказывает о двух братьях-близнецах, которые проживают в деревне Верхнее Бугаево, а работают в речном пароходстве. Очерк «Молодые специалисты возвращаются в село» – о преподавателе физкультуры кадетской школы села Коровий Ручей. И очерк «Будущее района за молодыми» – о молодом менеджере по торговле из Усть-Цильмы.

Финальные мероприятия конкурса и награждение призеров пройдут 21 июля в городе-герое Туле. А сам конкурс «Патриот России» проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Артур АРТЕЕВ