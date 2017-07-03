Коты стали героями «мафии по-коми»

Свой вариант популярной во всем мире настольной игры «Мафия» подготовили сотрудники сыктывкарской Центральной городской библиотеки.

– Есть много вариантов этой игры, а нам захотелось сделать свой вариант, но такой, чтобы был связан с нашей республикой и с коми языком, – рассказала «Республике» главный библиограф Централизованной библиотечной системы Сыктывкара Татьяна Люосева. – И пришла идея создать карточки для «Мафии» на коми языке. В ходе работы мы узнали, что молодежный клуб «Томулов» из Ухты тоже создал вариант коми «Мафии». Но мы не стали отказываться от своей идеи и сделали «Кань-мафию».

Героями «Кань-мафии» стали коты и кошки. В игре есть карточка «Бур кань» («Мирный житель»), «Шыш кань» («Мафия»), «Тӧдысь кань» («Комиссар»), «Бурдӧдысь» («Доктор»), «Мича кань» («Красавица»), «Лёк кань» («Маньяк»). Библиотекари решили сделать детский вариант, потому что именно дети более всего любят проводить время за настольными играми.

«Кань-мафия» будет распространена по библиотекам, входящим в Централизованную биб-лиотечную систему Сыктывкара, и все читатели смогут в нее поиграть.

Артур АРТЕЕВ