В Ухте пройдет пленэр скульпторов

С 4 по 27 июля в Ухте в рамках празднования 50-летия ООО «Газпром трансгаз Ухта» пройдет международный скульптурный симпозиум «Север в трех измерениях». Тема симпозиума связана с Годом экологии в России и подготовкой к 100-летию Коми.

В творческий проект приглашены скульпторы преимущественно с территорий Северо-Запада Российской Федерации. В симпозиуме примут участие Ольга Панкратова, Борис Сергеев, Николай Краюхин, Александр Хромых, Михаил Евдокимов, Мария Апрасиди из Санкт-Петербурга, Илья Мишанин из Москвы, Александр Выборов и Сергей Разманов из Сыктывкара.

По результатам симпозиума будет создана экспозиция скульп-туры, которая разместится возле административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта». Отдельные арт-объекты будут установлены на территории храма Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших, а также на Комсомольской площади.

Марина ЩЕРБИНИНА