В галерее открылась выставка Рерихов

В Национальной галерее Республики Коми открылась выставка работ русских художников Николая и Святослава Рерихов «Сознание красоты спасет мир».

На выставке представлены компьютерные копии картин, оригиналы которых находятся во многих музеях мира: Николая Рериха в Нью-Йорке, Индийском доме искусств в Бенаресском индуистском университете в Варанаси и галерее «Шри Читралайам» в Индии, Латвийском Национальном художественном музее, Новосибирском государственном художественном музее, Государственном музее Востока (Москва), Международном центре Рерихов в Москве, Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. В создании компьютерных копий работ Николая Рериха была сделана попытка коррекции цветовой насыщенности оригиналов, выполненных темперой 70-100 лет назад. Копии работ Святослава Рериха, написанные маслом, выполнены с максимально доступной точностью.

Все работы предоставлены Коми республиканским Рериховским обществом. На открытии экспозиции председатель общества Владимир Хворостов обратил внимание посетителей, что картины отца и сына разительно отличаются по наполнению. В работах Святослава Рериха, большую часть жизни прожившего в многокрасочной Индии, играет гармония цвета, в них – оптимизм и радость жизни. Работы отца – Николая Рериха, прожившего в Индии многим меньше, наполнены глубоким философским содержанием, картины оказывают эмоциональное воздействие на зрителей при условии, если ценителям живописи удастся «включить» сердце и почувствовать волшебную силу этих полотен. Объединяет, по мнению Владимира Хворостова, отца и сына то, что оба открывают особое направление в изобразительном искусстве, такое как энергетическая живопись.

По просьбе участников выставки Владимир Хворостов провел подробную экскурсию, рассказав о концепции каждой картины Николая Рериха.

Это пятая выставка русских художников, открывшаяся в стенах галереи. Но если на первых четырех у Николая Рериха в основном был представлен гималайский север, то в данной экспозиции появилось больше сюжетных, разножанровых полотен, что значительно расширяет возможности познавать творчество глубочайшего художника и мыслителя XX века.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА