Добрый июнь в Коми

Продолжается Год добрых дел, объявленный главой Коми. В первый летний месяц различных благотворительных акций, мероприятий по помощи ближним было особенно много.

В Прилузском районе десять жителей села Лойма своими силами, используя личную технику, отремонтировали местные дороги, засыпав ямы шлаком из котельной, выровняв дорожное полотно. А молодежный трудовой отряд «Созидатели» из Ношуля за прошлую неделю помог с ремонтом детского сада и очистил от мусора берег реки Лузы. Сотрудники администрации Прилузского района построили стол и скамейки на Поляне невест в деревне Тарачево, активистки ветеранского движения «Радуга» высадили цветы на клумбах Юбилейной площади села Объячево.

От южных соседей не отстают другие районы. В июне в Койгородском районе сельские активисты покрасили ограду у дома-музея Героя Советского Союза Алексея Данилова, в Сыктывдинском районе жители Палевиц высадили яблони возле школы и детского сада, а сельчане из Часово вырастили рассаду декоративных растений для цветников возле Дома культуры.

В Ухте дети, занимающиеся в Центре юных техников, благо-устроили территорию возле одного из домов по улице Ленина, а также оформили фасады двух домов, в которых располагаются отделения центра на Советской и Набережной нефтяников. В Печоре сотрудники филиала «Газпром трансгаз Ухта» вместе с воспитанниками детского дома №17 вышли на субботники, повесили скворечники, сделанные своими руками. В Усинске лаборатория праздника PARTYfon помогла специалистам отделения социальной помощи семье и детям провести в местном парке культуры и отдыха праздник для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации.

Представители «Единой России» в рамках Года добрых дел обеспечили билетами в цирк воспитанников нескольких детских домов Сыктывкара, Эжвы, Сыктывдинского и Усть-Вымского районов. А житель Емвы Владислав Шашков скосил траву на территории, прилегающей к центральной библиотеке. Такую помощь этому учреждению он оказывает уже не впервые. Корткеросские активисты из «Коми войтыр» украсили клумбами территорию у районного Центра коми культуры, а их товарищи по общественному движению из Усть-Вымского района провели субботник по очистке лесной территории в районе местечка Тыдор, куда местные жители часто выезжают для отдыха на природе.

В Инте сотрудники краеведческого музея при поддержке работников городского учреждения народного образования восстановили крест, поставленный несколько лет назад в память о погибших заключенных ГУЛАГа. Работники Интинской ТЭЦ решили за лето привести в порядок изрядно заброшенный местный парк, и каждую субботу выезжают туда на работы по благоустройству.

По-настоящему добрым прошедший июнь выдался для работников здравоохранения Коми. Сотрудники всех центральных районных больниц, учреждений здравоохранения Сыктывкара, Ухты и Печоры занимались благоустройством и озеленением территорий возле мест своей работы. А рядом с Сыктывкарским специализированным домом ребенка появились участки, оформленные по мотивам сказок. Медработники из Сыктывкарской детской поликлиники №3 организовали Школу подготовки к детскому саду для помощи малышам и их родителям. Центр здоровья для детей этой же поликлиники провел выездную акцию «Дружные соседи» в честь Международного дня соседей. 5 июня сотрудники центра выехали в амбулаторию Нижнего Чова, где давали консультации детям и родителям.

Кроме того, медицинские организации Коми продолжают участвовать в акции по буккроссингу, их сотрудники собирают книги для пациентов, также часть литературы была передана железнодорожникам для библиотеки «Книга в дорогу». В Нижнеодесской больнице благодаря благотворительной акции «Подари ребенку праздник» появилась игровая комната. Медики и другие неравнодушные жители Нижнего Одеса снабдили комнату комплектом детской мебели, наборами для творчества, телевизором и различными игрушками.

Шанс сделать большое доброе дело сейчас есть у сыктывкарских художников – Кочпонскому психоневрологическому интернату необходимо помочь с росписью стен в комнатах и на площадке, которые можно украсить, например, изображениями сказочных героев или другими позитивными рисунками.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com