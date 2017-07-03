Анастасия Иваненко: «В Воркуте хочу воспитывать новых чемпионов»

Одна из лидеров сборной Коми по плаванию, экс-чемпионка мира Анастасия Иваненко объявила о завершении спортивной карьеры. С августа титулованная спортсменка продолжит работать тренером на базе воркутинской ДЮСШ «Олимпиец». Решение закончить карьеру в 28 лет воркутинка объяснила общей усталостью и тем, что конкурировать с молодыми пловчихами на ее коронных стайерских дистанциях стало тяжело. В интервью «Республике» Анастасия Иваненко рассказала о первых победах, непростом периоде дисквалификации и планах на будущее.

– Вы оказались в плавании случайно, увидев с бабушкой объявление о наборе.

– Совершенно верно. Просто гуляли, увидели объявление о том, что у нас в поселке Северный идет набор в детскую школу плавания. Стала заниматься в бассейне спортивного комплекса «Цементник» (относится к ДЮСШ «Олимпиец» – авт.). Я тогда еще параллельно ходила на бальные танцы, и в какой-то момент совмещать тренировки стало невозможно. Встал выбор между плаванием и танцами. Выбрала плавание.

– Какими были первые впечатления?

– О первых впечатлениях трудно говорить, уже много времени прошло, но то, что мне очень понравилось, – это точно. С огромным удовольствием посещала тренировки, осваивала новые способы плавания. Мне все было интересно. В группе работало человек двадцать, практически все плавали на одном уровне. Группа была большая, но лишь единицы доросли до мировых высот. Это вот я, Игорь Ахлюстин, тоже мастер спорта международного класса, Илья Воловник, Лиза Горшкова, сейчас она в Москве плавает. Но на чемпионате России в апреле мы с ней разговаривали, и вроде бы она тоже собирается заканчивать.

– Как быстро определились со стилем, с тем, что именно длинные дистанции станут коронными?

– Сначала все пробуют, конечно, себя в спринте и на средних дистанциях. Уже постепенно, становясь старше и начиная показывать результаты, определяются с дистанциями. Лет в одиннадцать я выполнила норматив мастера спорта на дистанции 800 метров вольным стилем, в тринадцать получила звание мастера спорта международного класса на дистанции 1500 метров свободным стилем. Вот где-то с одиннадцати лет уже определилась.

– А семья спортивная у вас?

– Нет, можно сказать, что в семье спортивные традиции начала я. Папа шахтер, у мамы медицинское образование, но она, как и бабушка, занята в сфере торговли, дедушка тоже сорок один год в шахте проработал.

– Вы тренировались у таких авторитетных специалистов, как Людмила Шаляпина и Аркадий Вятчанин-старший. Расскажите об их вкладе.

– Первыми тренерами были Владимир Евгеньевич Бугреев и Людмила Федоровна Шаляпина. С семи до девяти лет занималась у Людмилы Федоровны. Потом она нас передала своему сыну Денису Валерьевичу, который тогда только-только начинал тренерскую карьеру. Плавала под его началом с девяти до семнадцати лет. У Аркадия Федоровича Вятчанина тренировалась после дисквалификации в его частном плавательном центре в Таганроге. Конечно, им хочу выразить большую благодарность. К сожалению, Владимира Евгеньевича, как и Аркадия Федоровича, уже нет в живых.

– Что самое главное возьмете из их опыта с собой в тренерскую карьеру?

– Умение терпеть таких разных спортсменов, потому что все с характером. Тренер должен чувствовать спортсмена. Стиль Аркадия Федоровича мне наиболее близок, буду стараться работать именно так. Он всегда переживал за нас, по-настоящему жил спортом, плаванием. Мог ночами не спать, потому что придумывал планы тренировок. Никогда у него не повторялись занятия, всегда мы приходили с интересом, да и он сам по себе такой был человек с юмором, и с ним было очень комфортно и приятно. Программа тренировок у Аркадия Федоровича полностью отличалась от других, постоянно что-то новое придумывал, к каждому индивидуально подходил. У него не было такого: дал что-то всем – и плывите, как хотите. Он составлял тренировки так, чтобы они подходили всем. У нас получалось так, что в группе плавало несколько стайеров, спринтеров и комплексистов, и у всех шли результаты. Все записи у меня остались, какие-то его наработки есть. Я вела дневник тренировок, когда в Таганроге тренировалась, еще два года тренировалась в Волгограде и оттуда многое для себя взяла.

– Какой старт больше всего запомнился из первых всероссийских серьезного уровня?

– Первенство России в Ижевске «Веселый дельфин». Мне было одиннадцать лет. Я тогда по своему возрасту выиграла на дистанции 800 метров вольным стилем, 400 комплексным и стометровку уже даже не помню каким стилем. По сумме трех дистанций заняла первое место.

– Волнение было?

– Волнение всегда на любых соревнованиях есть, но на самых первых даже такой случай был, что убежала со старта. Это было в КСК «Цементник». Мне было лет девять, никогда не забуду, как нас объявили, мы вышли на бортик, чтобы проплыть четыреста метров кролем, и я просто убежала. Было много зрителей, я тогда испугалась, убежала и плакала в раздевалке. Людмила Федоровна меня успокаивала. Переволновалась сильно, в итоге потом успокоилась, проплыла эти четыреста метров и ушла со спокойной душой.

– Обычно все по-разному настраиваются на старты, кто-то музыку слушает, кто-то никого к себе не подпускает. Вы как настраивались?

– В последнее время не слушала музыку перед стартом. Можно отвлечься и просто поболтать о чем-нибудь, конечно, не о спорте, а на какую-то любую другую тему. Все равно если внешне не видно волнения, то внутри все переживают на любых соревнованиях, внутри все кипит, переворачивается, и ты ничего с этим сделать не можешь.

– Тяжелые периоды усталости в циклических видах спорта часто наступают и в психологическом плане, и в физическом. Как выходить из таких состояний, есть у вас какой-то рецепт?

– Надо развеяться, сходить в кино с друзьями, в кафе посидеть. Использовать выходные для качественного отдыха. Других не может быть рецептов. Нужно отвлечься от спортивного режима. Бывает депрессивное состояние, когда усталость одолевает, ничего не хочется. Тогда в моем случае надо просто побыть в тишине, и лучше, чтобы вообще никто не подходил.

– Есть рецепт, чтобы не перегореть?

– Бывает такое, что отбира-ешься на финал утром и у тебя есть время до вечера. Главное – отдохнуть, что-то почитать, может, в том же интернете посидеть. Некоторые просто ложатся и пытаются уснуть, но не могут, потому что думают об этом, мысленно прокручивают то, как поплывут. Эти мысли надо от себя как можно дальше отодвигать, пытаться отвлечься, с кем-то пообщаться.

– Вы становились чемпионкой мира, но за карьеру так ни разу и не выступили на Олимпийских играх. Есть обида?

– Обида если есть, то только на себя. Винить некого, все получалось каждый раз по моей вине. В первый раз я отобралась в 2004 году, но в Афины не поехала из-за возраста, была слишком юной. В 2008 году, когда прошла пекинская Олимпиада, отбывала двухгодичную дисквалификацию. Отбор на лондонскую Олимпиаду провалила из-за того, что весь 2009 год практически не тренировалась, были тогда мысли бросить плавание, а в 2016 году пропустила из-за болезни чемпионат России, где квалифицировались для участия в Рио-2016.

– Теперь это вдвойне должно подстегивать в тренерской деятельности, чтобы воспитать спорт-сменов и уже как бы через них реализоваться.

– Да, конечно, буду стремиться, если у меня не получилось выступить на Олимпиаде, то, может, кто-то из учеников сможет.

– Майкл Фелпс воркутинского розлива – воспитанник Анастасии Иваненко. Реально такое?

– Загадывать ничего не хочу. Все реально. Буду стараться. Буду передавать опыт юному поколению. В августе будет набор детей. Там совсем малыши. Уверена, что справлюсь с этой работой. Все-таки за плечами двадцать один год карьеры. Плюс ко всему оканчиваю Дальневосточный федеральный университет по этой специальности, есть и большая теоретическая база знаний.

– Сейчас много юных талантов в Воркуте?

– Пока особо не наблюдала, потому что на это времени не было, сама была вся в тренировках. Вот в августе и посмотрим. В течение какого-то времени, конечно, не сразу, а спустя время присмотрюсь, надо будет увидеть, почувствовать. Возможно, есть такие ребята, которые поплывут, и неплохо поплывут. Да не возможно, а сто процентов такие есть.

– Каким для вас был период дисквалификации?

– Период был тяжелый. Стресс, депрессия. Думала, что буду заканчивать. Прямо руки опустились. Сначала не плавала, потом возобновила тренировки. Поехала в Таганрог к Аркадию Федоровичу. Было даже такое, что на соревнования ездила и отдельно от всех мне поставили с двух сторон щиты, встали два судьи на поворотах, табло включили, и вот я одна стартовала. Меня тогда поддержали тренеры и все окружающие. Большое спасибо, что с зарплаты не сняли в «Олимпийце». После того как сняли дисквалификацию, набрать прежнюю форму уже не смогла. Все-таки для профессионального спорта два года – большой срок. Простартовок не было, а одной без конкуренции стартовать тяжело. Естественно, наблюдала, анализировала соперниц со стороны, но все равно получалось так, что они двигались вперед, а я стояла на одном месте. Уровень упал, хотя тем не менее пять раз выигрывала потом чемпионат России, на Кубке Сальникова в призах была.

– Говорят, пройдя через тяжелые испытания, человек меняется. После дисквалификации и возвращения вы стали другой Анастасией Иваненко?

– Нет, осталась такой же. Я вообще не меняюсь, какая была, такая и есть.

– В Америке пловцы работают многими стилями, у нас преобладает узкая специализация. Людмила Шаляпина говорила в интервью нашему изданию, что это проблема. Ситуация меняется?

– Часто бывает так, что одним способом хорошо поплыл спорт-смен, этот способ начинают ему тянуть и ни на что другое внимания не обращают. Так нельзя, нужно, чтобы пловец хотя бы две-три дистанции классно плавал. Один стиль как основной держать, думаю, неправильно. Ситуация меняется, потому что в России появились ребята, которые плавают практически всеми стилями. В Коми пока нет, а вообще в стране единицы, но есть.

– Не было желания последовать примеру многих россиян и попробовать потренироваться за границей?

– Когда-то было такое желание, но потом оно пропало. Даже не знаю почему. Решила довериться своим тренерам. Была возможность сборы в Венгрии провести, потренироваться там. Но как-то не сложилось. Многое ли это дает?

– Американка Кэти Ледеки лидировала в Бразилии не только на ваших дистанциях, но и на двухсотметровых. В двадцать лет она уже пятикратная олимпийская чемпионка. Вообще много талантов у США в плавании. В чем все-таки их секрет?

– Американская молодежь действительно впечатляет результатами. Многое еще зависит от фармакологии. У спортсменов такого уровня в любом случае есть доктор, который правильно составляет схему приема тех или иных витаминов. Есть массажисты, диетологи. У нас пока такого, к сожалению, нет. То ли не хватает средств, то ли не знаю чего.

– Чемпион мира по плаванию 2014 года в эстафете 4×50 м кролем Олег Тихобаев в интервью «Республике» сказал: «Долго без воды не могу», имея в виду, что любит плавать и вне тренировок. Вам вода не надоедает?

– Когда на отдыхе, когда сам для себя плаваешь, то это, конечно, никакой усталости не дает, а это в удовольствие проплыть для себя километра два без нагрузок, без ускорений. Но я долго без воды могу.

– Что посоветуете молодым спортсменам?

– Молодежи главное – чтобы стремление было, цель. Потихоньку к ней идти, для этого выполнять все требования, которые говорит тренер, слушать его. Пятьдесят процентов успеха – следить за режимом дня. Ну и вкалывать нужно в нашем виде спорта. От этого никуда не денешься.

Ярослав СЕВРУК

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