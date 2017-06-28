В июле и августе изменится расписание поездов

Расписание ряда поездов дальнего следования изменится в связи с проведением 10-16 июля, 20-26 июля, 30 июля — 5 августа плановых ремонтно-путевых работ на перегоне Тобысь — Ярега участка Сосногорск – Микунь Северной железной дороги. Прибывать на станции и отправляться далее в путь поезда будут с изменениями от трех до тридцати пяти минут.

Изменения будут внесены в график движения поездов, отправлением 10-15 июля, 20-25 июля и 30 июля — 4 августа:№ 267 Сосногорск – Новороссийск № 21 Лабытнанги – Москва № 209 Лабытнанги – Москва № 309 Воркута – Адлер № 311 Воркута – Новороссийск № 41 Воркута – Москва № 89 Воркута – Нижний Новгород № 375 Воркута – Москва № 77 Воркута – Санкт-Петербург № 557 Печора – Адлер № 305 Усинск – Сыктывкар № 304 Сыктывкар – Усинск № 306 Сыктывкар – Усинск; отправлением 9-14 июля, 19-24 июля и 29 июля — 3 августа: № 593 Лабытнанги – Анапа № 585 Лабытнанги – Адлер № 287 Воркута – Белгород № 90 Нижний Новгород – Воркута № 224 Москва – Сосногорск № 78 Санкт-Петербург – Воркута № 376 Москва – Воркута № 22 Москва – Лабытнанги № 210 Москва – Лабытнанги № 42 Москва – Воркута № 288 Белгород – Воркута; отправлением 7-12 июля, 17-22 июля, 27 июля — 1 августа: № 558 Адлер – Печора № 586 Адлер – Лабытнанги