В июле и августе изменится расписание поездов
Расписание ряда поездов дальнего следования изменится в связи с проведением 10-16 июля, 20-26 июля, 30 июля — 5 августа плановых ремонтно-путевых работ на перегоне Тобысь — Ярега участка Сосногорск – Микунь Северной железной дороги. Прибывать на станции и отправляться далее в путь поезда будут с изменениями от трех до тридцати пяти минут.
Изменения будут внесены в график движения поездов, отправлением 10-15 июля, 20-25 июля и 30 июля — 4 августа:№ 267 Сосногорск – Новороссийск
№ 21 Лабытнанги – Москва
№ 209 Лабытнанги – Москва
№ 309 Воркута – Адлер
№ 311 Воркута – Новороссийск
№ 41 Воркута – Москва
№ 89 Воркута – Нижний Новгород
№ 375 Воркута – Москва
№ 77 Воркута – Санкт-Петербург
№ 557 Печора – Адлер
№ 305 Усинск – Сыктывкар
№ 304 Сыктывкар – Усинск
№ 306 Сыктывкар – Усинск;
отправлением 9-14 июля, 19-24 июля и 29 июля — 3 августа:
№ 593 Лабытнанги – Анапа
№ 585 Лабытнанги – Адлер
№ 287 Воркута – Белгород
№ 90 Нижний Новгород – Воркута
№ 224 Москва – Сосногорск
№ 78 Санкт-Петербург – Воркута
№ 376 Москва – Воркута
№ 22 Москва – Лабытнанги
№ 210 Москва – Лабытнанги
№ 42 Москва – Воркута
№ 288 Белгород – Воркута;
отправлением 7-12 июля, 17-22 июля, 27 июля — 1 августа:
№ 558 Адлер – Печора
№ 586 Адлер – Лабытнанги
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