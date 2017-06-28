Медали из рук мэра

В этом году из 1208 выпускников сыктывкарских школ 139 награждены медалями «За особые успехи в учении».

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, 88 выпускников удостоены медалей Российской Федерации «За особые успехи в учении», 51 – получили серебряные медали Республики Коми «За особые успехи в учении».

Три человека из числа медалистов набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ. Это выпускник лицея №1 Черезов Юрий – за ЕГЭ по информатике, Кристина Цимбалюк из школы №25 – за ЕГЭ по обществознанию и выпускник школы №35 Сергей Чупахин – за ЕГЭ по русскому языку.

Более 90 человек являются участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Девять медалистов стали победителями и призерами республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, праву, истории, технологии, географии, русскому языку, литературе, химии, экологии, физике, биологии.

Два медалиста являются призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Шестеро стали победителями межрегионального конкурса «Покори университет», а один медалист – победитель Всероссийской робототехнической олимпиады.

Больше всего медалистов подготовили в столичной школе №30. Там высшие награды за успехи в учебе получили 16 человек. 14 медалистов выпустила школа №25. В лицее №1 получили медали 12 ребят, в гимназии №1 – 11, в Лицее народной дипломатии – 10.

По результатам первых шести ЕГЭ по географии, информатике, математике (профильный уровень), обществознанию, физике и литературе 114 выпускников набрали от 80 до 99 баллов.

Медали выпускникам и благодарственные письма их родителям вручили мэр города Валерий Козлов и председатель городского совета Анна Дю.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара