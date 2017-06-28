Путеводитель по Ижме

К 450-летию Ижмы районный историко-краеведческий музей выпустил буклет-путеводитель по селу. В нем представлена карта основных культурно-исторических достопримечательностей райцентра и контакты организаций, которые могут быть полезны гостям.

На основе путеводителя разработана карта-схема, которая будет установлена в центре Ижмы. На карте можно увидеть самые интересные старинные здания села, узнать, в честь кого названы улицы, а также здесь указаны все памятники и мемориальные доски райцентра.

Артур АРТЕЕВ