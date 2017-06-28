Игорь Стрекаловский: «Мы показываем, что может делать человек на пределе возможностей»

36-летний ухтинец Игорь Стрекаловский стал единственным представителем республики на прошедшем 12 июня в Сыктывкаре открытом кубке Коми по силовому экстриму. Победу в зрелищном турнире в третий раз подряд одержал богатырь из Донецка Сергей Романчук, ухтинец, ставший в мае мастером спорта по силовому экстриму, оказался вторым. В интервью «Республике» Игорь Стрекаловский рассказал о спортивных планах и перспективах развития «битвы богатырей» в Коми.

– Вы росли в девяностые. Какое время было? Вдохновлялись фильмами с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне?

– Да, можно сказать, пришел в качалку со Шварценеггером в голове, как и многие в то время. Сначала думал о плакатных западных героях, но в зале увидел ребят поколением старше, прекрасных атлетов, и понял, что и свои под боком есть примеры для подражания и не надо на плакаты смотреть. Начинал с пауэрлифтинга, моим первым тренером был Андрей Борисович Бабиков. До сих пор в Центре силовых видов спорта под его руководством тренируюсь на набережной Нефтяников, 10. Андрей Борисович там теперь в должности директора работает, но тренерскую деятельность не забросил. Там же со вторым тренером Александром Николаевичем Дуркиным занимаемся силовым экстримом.

– В каком возрасте начали активно заниматься?

– Перед армией, лет в шестнадцать. Пришел в зал долговязым 80-килограммовым парнем, а уходя в армию, уже весил под сто. Вырос на пауэрлифтинге. В армии было, конечно, не до такого спорта, там другой спорт. Вернулся, восстановился и уже через пару лет выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу на зональном первенстве.

– По старым данным, вы в пауэрлифтинге брали следующие веса: становая тяга – 332,5 кг, жим лежа – 250, приседание со штангой – 360. Речь идет об экипировочной категории, когда используются специальные приспособления для защиты мышц. Рекорды уже побиты?

– В тяге килограммов 350 уже жму, причем почти без экипировки. Это 332 я когда-то тянул на соревнованиях по пауэрлифтингу в экипировочке, в специальном комбинезоне. По поводу приседаний могу сказать, что на максимальные веса сейчас не захожу, потому что в силовом экстриме это не особенно нужно, и лишний раз перегружать колени ни к чему. Жим лежа побольше тоже стал. В начале года на соревнованиях установил новый рекорд республики в супертяжелой категории – пожал 257,5 кг. Ребята со стороны смотрели и сказали, что надо было 270 жать, мол, сначала снаряд еле на себя опустил, а потом как из пушки выстрелил.

– Как произошел переход в силовой экстрим?

– Силовой экстрим впервые увидел в Сыктывкаре на Кубке России по пауэрлифтингу в 2006 году. В конце того турнира показали шоу-программу с участием Владимира Турчинского, который привлек еще двух ребят под два метра ростом. Это был Денис Цыпленков, ставший впоследствии абсолютным чемпионом мира по армрестлингу, и Михаил Кокляев. Увидел их и понял, что есть куда расти, захотел развиваться в этом направлении. Годом позже в Сыктывкаре устроили уже и первые соревнования по силовому экстриму. В товарищеской встрече между сборными Коми и России мы были дебютантами, игра шла в одни ворота, конечно. Тот турнир еще больший интерес разжег у меня. Ну и данные были подходящие. Я весил поначалу в районе 105 килограммов. Потом начал набирать, через полтора года уже 120 весил, а сейчас уже под 140.

– Если говорить о данных, то физически надо быть около двух метров и весить от 130 килограммов, то есть нужно быть физически весьма одаренным. Тут не как в баскетболе, где можно успешно выступать и будучи невысокого роста?

– Рост играет большую роль. На российском уровне нужно быть ростом хотя бы между метром восьмьюдесятью и метром девяносто, на международном средний рост уже один метр и девяносто пять сантиметров. В принципе чем человек выше, тем будет проще. Есть такие упражнения, что надо что-то тяжелое взять с земли и положить на уровень глаз, но эта планка будет не под каждого атлета, она фиксирована, допустим, на уровне метр семьдесят, и парень, который ростом сам метр семьдесят, просто не справится.

– Импульс развитию силового экстрима дал Владимир Турчинский?

– Да, в начале двухтысячных годов силовой экстрим начал культивировать именно он. В России был пик, когда Владимир Евгеньевич был жив. После его смерти в 2009 году спад начался везде. Он ведь был звездой, тогда даже целый канал действовал, короче, мы все были в телевизоре. В последнее время идет возрождение, образовалась в этом году Ассоциация российских силачей, в президиуме которой авторитетные люди. Идет новая волна, в стране много ребят занимается. Стали организовывать выезды за границу на такие престижные турниры, как «Арнольд классик», который проводит сам Шварценеггер, имя которого нас, когда-то пацанов маленьких, привело в зал. Лелею надежду, тренировками добившись успеха, туда когда-то попасть. Сначала надо пройти отбор на любительском уровне, потом до профессионалов добраться. Но на этом уровне там вообще люди с другой планеты выступают, там парни за два метра, под двести килограммов весом.

– Много ли общего между бодибилдингом и силовым экстримом?

– Общего мало. У нас критерий – это сила, кто сильнее, тот и папа, а в бодибилдинге красота тела. Да, они адскую работу проводят в зале, но у них цель соревноваться в том, кто красивее. Тоже уважаю этих ребят, но самое главное – чтобы это все не переходило в стадию самолюбования. Сейчас вообще такое время, что все за прессиками мчатся. Силовой экстрим более объективный, прикладной. Я могу в быту что-то помочь сделать, машину ребятам из канавы вытащить, мебель передвинуть, в конце концов. Присутствовал на бодибилдерских турнирах, и они ведь все на жестких диетах сидят, чтобы показывать красивые тела.

– Вы один атлет российского уровня на всю Республику Коми в силовом экстриме?

– К сожалению, пока один. Были ребята, но по разным причинам они сошли с дистанции, кто-то травмировался, кто-то ушел в другой спорт. У меня хорошая поддержка, что немаловажно. Работаю в энергетической отрасли, руководство идет навстречу, все помогают.

– Кто-то из молодежи есть, кто смог бы выйти на российский уровень?

– Есть ребята, и я готов всем, кто хочет, передавать опыт. Правда, те, что сейчас на распутье, сами не определились, что конкретно им надо. Один особенно одаренный, ростом даже выше меня, метр девяносто, наверное, точно есть, мощный парень Влад Бархатов. Но пока в голове тоже прессик, хотя все задатки есть стать классным стронгменом (силовым атлетом).

– Вы выполнили в мае норматив мастера спорта по силовому экстриму, а каков сезон в этом виде спорта?

– У нас конец осени, зима и начало весны – это основная пахота в залах, а весна, лето и начало осени – это турнирная пора, и тут уже меньше тренировок, а больше выступлений и отдыха между ними. Да, 27 мая в Ярославле выступил удачно, разделил по очкам четвертое-пятое место с парнем из Саратова, там критерий был попасть в пятерку. Соревновалось двенадцать человек, почти половина участников – это сборная России по силовому экстриму. Это был первый крупный турнир сезона. Разведка боем удалась, но показала, что есть над чем работать. Затем 12 июня в Сыктывкаре прошел мастерский турнир. Сезон в разгаре. Предстоят два турнира в июле, в августе хороший турнир во Владимире пройдет.

– Каким был первый соревновательный опыт?

– Это был Кубок России по силовому экстриму в Москве в 2011 году. Тогда я впервые на двенадцать метров тащил коромысло весом 410 килограммов и чуть сознание под ним не потерял. Некоторые упражнения не смог выполнить вообще, коромысло пронес двенадцать метров, а надо было двадцать. Теперь с таким весом спокойно пробегаю 20-25 метров, прогресс налицо. Меня тогда пригласил друг Александр Клюшев, он один из лидеров в силовом экстриме на уровне России. Вот в августе во Владимире буду с ним биться, он там сейчас живет, уже чемпион мира и Европы, это вообще красавчик, пример для подражания.

– Мастерские турниры пока проходят только в столице региона, причем крайне редко.

– Раньше большие турниры устраивали и в Ухте. Например, соревнования проходили в День нефтяной и газовой промышленности, собиралось много болельщиков. Хотелось бы эту традицию возобновить. Через вашу газету хочу обратиться к неравнодушным людям, которые могли бы помочь возобновить традицию. Для города это важно, для людей важно, мы показываем, что может делать человек почти на пределе своих возможностей. Это же замечательно, если хотя бы пара-тройка пацанов, посмотрев турнир, захотят тоже пойти в зал. Единственное, что тут выступают взрослые, уже сложившиеся в спорте люди, мастера. Поэтому, конечно, требуется финансирование, не будет же взрослый мужчина за грамоту с медалью подвергать организм таким нагрузкам. Это тоже надо понимать. Но и миллионов не требуется. У нас все-таки нефтегазовая провинция, неужели нельзя найти небольшие средства. Я почти всех лидеров среди стронгменов в стране знаю, они бы с удовольствием приехали, и просто нужно немножко помочь с организационными моментами.

– У вас есть основное место работы, а силовой экстрим своего рода хобби. Тяжело ли после работы ехать в зал?

– Да, я не профессиональный спортсмен, основной доход получаю на не связанной со спортом работе. В подготовительный период у меня по три-четыре тренировки в неделю. Лет пятнадцать занимаюсь, это одна из главных сторон моей жизни, и уже настолько привычно, что после работы даже наоборот бежишь в зал, потому что на работе испытываешь стрессы, есть люди в подчинении, а это всегда большая ответственность. Так вот в зал бежишь разгружаться психологически, нагружая себя физически. Бывает, отдыхаешь между турнирами, и после недели такого отдыха уже тело ломит, желание нагрузиться появляется, после 12 июня была недавно первая тренировка, и, знаете, с огромным удовольствием оттренировался.

– Что самое сложное на соревнованиях? Говорят, что шары Атласа и кантовка покрышек. Для вас что самое сложное?

– Шары Атласа – это спе-цифическое упражнение, чтобы в нем преуспевать, надо постоянно его делать, эти камни круглые, их так просто не взять, используется специальный клей, надо потом от него отмываться, если на голое тело попадает, то кожа даже сдирается, если на футболку, то потом ее выбрасывать приходится. Сама по себе специфика в том, что еще только в первой фазе подъема шара можно бицепс на руке оторвать, но это если сдуру берешь, надо разминаться хорошо и готовиться. Кантовка покрышки, не сказал бы, что для меня трудное, скорее, прилично тяжелое, но выполняемое. Для меня труднее всего упражнения, которые связаны с жимом над головой, когда берешь отягощение снизу и забрасываешь на плечи. В них я отстаю, но собираюсь прибавлять, работаю над этим – куда деваться?

– Многие сейчас ведут видеоблоги с советами, мотивирующими посылами. Есть желание канал открыть на YouTube или на другой платформе в интернете?

– Это веяние времени. Все вдруг стали видеоблогерами. В России много развелось весьма сомнительных видеоблогеров, которые просто забивают мозги молодежи ерундой и зарабатывают на этом большие деньги. Есть даже такой анекдот: «Россия спрашивает у Белоруссии: «У вас блогеры есть?», а та ей отвечает: «Нет, у нас за тунеядство статья». Условный атлет за границей зарабатывает только на этом, он проснулся, позанимался, сделал видеодневниковую запись и выложил в интернет. У меня просто нет времени торчать в компьютере. Если заниматься, то нужно делать что-то серьезное, давать полезные советы по технике исполнения. Я иной раз вечером прихожу домой, и уже не до этого.

– Есть много видеороликов, где занимаются в горах, бегают с отягощениями, выезжают на природу. Вы часто вне зала какие-то необычные упражнения делаете?

– Конечно. Это, знаете, называется дача. Выехал недавно с папой на дачу, помахал кувалдой, позабивал металлические трубы. Бывает, какие-нибудь бревна таскаем, вот это функциональная работа.

– Вне зала и вне работы что еще интересно Игорю Стрекаловскому?

– Крестиком, конечно, не вышиваю. Путешествую в отпуске, вот будет в октябре отпуск, собираюсь выбраться в какое-то интересное место. Вообще предпочитаю спокойный восстанавливающий отдых. Люблю сходить в кино с друзьями, можно сказать, что я даже немножко киноман. Благо в Ухте кинозал открылся хороший. Неплохие экшны снимают, мне нравятся зрелищные марвеловские блокбастеры.

– Фильм «Чудо-женщина» понравился?

– Не смотрел, но ребята знакомые остались довольны. Вкусы у нас примерно совпадают, поэтому, думаю, что мне бы фильм понравился. Актриса Галь Гадот, кстати, в отличной форме, молодец.

– А как относитесь к стронгвумен? Есть такие в Коми?

– Девочки сильные у нас есть, но именно в силовом экстриме не проводились в Коми турниры. По России проводят, и могу сказать, что девчата вполне себе интересные выступают. Ну как отношусь? Все равно считаю, что они будущие мамы и им надо больше думать о женском здоровье, хотя есть уже и действующие мамы среди участниц. Таскают, что им сделать, не запрещать же, если душа к этому лежит. Просто надо не перебарщивать. В целом оцениваю положительно, главное, чтобы они не теряли свой женский облик, чтобы на все не шли ради достижения результата.

– Спортсмен из Донецка Сергей Романчук победил на турнире 12 июня в Сыктывкаре и стал уже трехкратным чемпионом Коми. В чем его секрет?

– Он в большей степени профессиональный спортсмен, у него свой спортивный клуб, он тренерской деятельностью занят. Поэтому сложно с ним конкурировать. Сергей вообще в российском рейтинге силового экстрима постоянно в тройке лидеров, очень сильный парень, красавчик вообще.

– Тем не менее ответ готовите ему?

– Да, будем стараться Сергея с трона скинуть. Надо работать, как уже говорил, над оверхедами, это то, что над головой жмется, сохранить и преумножить силу в спине и ногах. Опять же над упражнением с шарами Атласа работать. Вот Сергей очень хорош в этом упражнении, он запросто двести килограммов может поднять. Если тоже поднимать такой шарик, то отыграть у него очки можно будет.

– В зале как-то готовятся такие упражнения?

– Есть три шарика у меня в зале: 120, 140 и 160 килограммов. Металлический стол мне изготовили на работе, помогло начальство, чтобы тренироваться, в Центре силовых видов спорта разместил их, хотя это специфическое оборудование, могут полы поломаться, но мы вышли из положения, упрочив полы резиновыми коврами. Люди со стороны, конечно, смотрят разинув рот, смесь удивления, ужаса и восторга у них в глазах вижу, но это даже подстегивает.

– Расскажите о культуре питания стронгмена. Вы готовите сами?

– Так получилось, что моя любимая девушка живет в Сыктывкаре, поэтому готовлю сам. Культура питания для силачей такая, что нужно есть все подряд и много. Естественно, я утрирую, майонез ведрами не ем. Обычная пища, просто в больших объемах: гречка, рис, курица, свинина, рыба, овощи, фрукты. Воды нужно пить много с моим весом – до пяти литров в день. Спортивное питание, конечно, без него никак, это креатин, протеин.

– У бодибилдеров есть такая диета, когда они загружаются вечером, а все остальное время питаются коктейлями. Как к этому относитесь?

– Если честно, не слышал о таком. В Ухте есть бодибилдер Никита Ткачук, и я знаю, что он принимают пищу много раз в день и между ними принимает спортивное питание, то есть все стандартно.

– Говорят, ваше самое нелюбимое упражнение называется «Крест» (атлет держит на вытянутых руках гантели весом по двадцать килограммов на время – авт.). А любимое какое?

– Любимое – что-то из беговых. Это переноска тяжестей из точки А в точку Б на скорость. Хорошо получается «фермерская прогулка», когда в каждой руке по чемодану весом килограммов по сто пятьдесят, «коромысло» вроде бы стало получаться, это та же самая история, только несешь на плечах. Тяга автомобиля на платформе тоже нравится. Там легковой автомобиль заезжает на специальную платформу, и нужно его тянуть. Вот в Ярославле тянули внедорожники Suzuki Grand Vitara, которые весили тонну восемьсот.

– Буксировка всегда вызывает большой интерес. Это особенно любимое упражнение, как зрителями, так и спортсменами. Как-то специально к этому упражнению готовитесь?

– Упражнение отлично прорабатывает хват, кисти рук, предплечья, спину. Вот в Сыктывкаре тянули девятитонный трейлер марки «Мэн» из положения сидя на двадцать пять метров. Уложился в 44 секунды (первое место с результатом 35 секунд занял Сергей Романчук – авт.). Особенно к этому не готовился, да и вообще, если честно, не помню, когда в последний раз специально тренировал это упражнение. Просто если где-то когда-то делал, то ты помнишь, как его выполнять. Надо упереться хорошо, потерпеть, чтобы сорвать грузовик с места, а потом уже перебирать руками веревку, подтягивать к себе и главное – не давать машине остановиться, чтобы ее заново не пришлось с места срывать. Чудовищная разница в массе атлета и машины будет против атлета играть, если дашь остановиться машине.

– Вы сказали, что мечтаете выступить на «Арнольд классик». Когда планируете поехать?

– Да, хотелось бы подготовиться и для начала съездить на любительский турнир. В одной категории в силовом экстриме там участвуют даже на любительском уровне до пятидесяти человек, и только занявший первое место переходит в профессионалы. Это проходит в Коламбусе в марте. Буду работать. Зима – подготовительный период, надо наращивать силы. Потом буду думать, отправлять заявку или нет. Заранее не буду ничего обещать, это дело серьезное.

Ярослав СЕВРУК

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