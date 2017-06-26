Более трехсот студентов этим летом будут работать проводниками в поездах
До работы в поездах допускаются только прошедшие специальную подготовку и сдавшие квалификационные экзамены после проведения медосмотра.
Практика привлечения студентов к работе в поездах дальнего следования АО «ФПК» в период летних пассажирских перевозок существует уже несколько лет, она стала хорошей традицией, и с каждым годом набирает популярность среди учащейся молодежи. Так, в 2010 году летом в поездах трудились 2 тыс. студентов. За прошедшие годы компания укрепила свой имидж надежного работодателя, и на летнюю кампанию 2016 года для работы в поездах дальнего следования были трудоустроены уже 8 тыс. студентов. В летний период 2017 года проводниками будут работать 9,5 тыс. студентов.
АО «ФПК» привлекает студентов путем сотрудничества с Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды». В этом году договор впервые заключен сроком на 3 года и предусматривает их привлечение не только в летний период, но и во время зимних массовых перевозок.
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