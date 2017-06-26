Более трехсот студентов этим летом будут работать проводниками в поездах

Северный филиал АО «ФПК» в летний период массовых отпусков 2017 года планирует привлечь для работы проводниками пассажирских вагонов 315 студентов – членов Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» из Ярославской, Ивановской, Архангельской областей, Удмуртской Республики и Республики Коми. В этом году сопровождать пассажиров в пути будут студенты из четырех непрофильных учебных заведений и трех профильных, в том числе из Ярославского техникума железнодорожного транспорта, Ивановского железнодорожного колледжа и Микуньского техникума железнодорожного транспорта.

Студенты будут работать в поездах, следующих на Москву, Санкт-Петербург, к южным курортам, например, Кострома – Санкт-Петербург, Кинешма – Москва – Архангельск, Череповец – Адлер, Сыктывкар – Новороссийск.

До работы в поездах допускаются только прошедшие специальную подготовку и сдавшие квалификационные экзамены после проведения медосмотра.

Практика привлечения студентов к работе в поездах дальнего следования АО «ФПК» в период летних пассажирских перевозок существует уже несколько лет, она стала хорошей традицией, и с каждым годом набирает популярность среди учащейся молодежи. Так, в 2010 году летом в поездах трудились 2 тыс. студентов. За прошедшие годы компания укрепила свой имидж надежного работодателя, и на летнюю кампанию 2016 года для работы в поездах дальнего следования были трудоустроены уже 8 тыс. студентов. В летний период 2017 года проводниками будут работать 9,5 тыс. студентов.

АО «ФПК» привлекает студентов путем сотрудничества с Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды». В этом году договор впервые заключен сроком на 3 года и предусматривает их привлечение не только в летний период, но и во время зимних массовых перевозок.