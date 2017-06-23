Главный пост Прилузья занят
Елена Нестерюк стала новым руководителем администрации Прилузского района по итогам тайного голосования, прошедшего 23 июня. Напомним, кресло руководителя администрации пустовало уже полгода, после того как Анатолий Родов в начале декабря написал заявление на отпуск с последующим увольнением по собственному желанию.
21 января конкурсная комиссия начала принимать документы от соискателей на этот пост, на 17 февраля назначили выборы, которые в результате были признаны несостоявшимися. Тогда девять бюллетеней оказались недействительными, так что и.о. руководителя администрации района Елене Нестерюк для победы не хватило буквально одного голоса (за нее проголосовали 12 депутатов, а нужно было как минимум 13).
Участвовать в следующих выборах выразили желание пять кандидатов, но двое из них – Сергей Маруневич и Дмитрий Ильин не прошли конкурсный отбор. В финале на главный пост района претендовали три дамы – Елена Нестерюк (продолжающая руководить администрацией в статусе и.о.), заместитель руководителя администрации Наталия Жук и депутат Татьяна Садыртинова (экс-председатель совета района, отказавшаяся от этой должности сразу после ухода Анатолия Родова). Накануне Наталия Жук сняла свою кандидатуру, и депутаты, выбирая уже из двух претенденток, отдали предпочтение Елене Нестерюк.
Руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин жестко напутствовал избранную на пост руководителя Прилузья Елену Нестерюк и поручил ей установить контакт с депутатами, не проголосовавшими за ее кандидатуру.
– Обращаюсь к вам от имени главы республики и от себя лично – необходимо активно работать, больше прислушиваться к людям. С депутатами, которые не проголосовали за вас, необходимо установить контакт и рабочие взаимоотношения. Ваша задача – слышать людей и депутатов, достигнуть консенсуса с коллегами, – напутствовал Михаил Порядин, отметив, что проинформировал главу Коми о результатах голосования. – Все, что зависит от республики, мы будет предпринимать для поддержки муниципалитета.
Анна ПОТЕХИНА
Фото пресс-службы администрации Прилузского района
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