На шахте «Интинская» произошла авария

По поручению руководства республики на предприятии организованы поисковые работы, глава Коми держит на личном контроле ситуацию с ликвидацией последствий на АО «Шахта Интинская».

23 июня в 08.45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на одном из участков шахты «Интинская» при выполнении демонтажных работ обрушилась кровля горной выработки. Всего в тот момент в шахте находились 189 человек, из них 16 работали на аварийном участке.

Непосредственно в месте обрушения породы находились трое горнорабочих, двое получили легкие травмы и самостоятельно покинули место обвала. В результате обрушения металлических конструкций и горной породы один горнорабочий погиб.

Сергей Гапликов поручил правительству Коми оказать всю необходимую помощь интинским горнякам, пострадавшим при обвале лавы. Региональные мин-здрав, минтруд и минпром, а также администрация Инты незамедлительно организовали соответствующую работу. Информация об оказании помощи шахтерам докладывается руководителю региона в постоянном режиме.

На место происшествия прибыли два отделения военизированного горноспасательного взвода «Интинский» ВГСО Печорского бассейна, в составе – 15 человек, две единицы техники. На шахте работает оперативная группа Интинского пожарно-спасательного гарнизона. В МЧС Коми развернут оперативный штаб. К ликвидации последствий привлечены 72 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и три единицы техники.

Как сообщила пресс-служба главы Коми, перед руководством шахты поставлена задача совместно с Ростехнадзором и другими контролирующими структурами организовать работу таким образом, чтобы по завершении аварийно-спасательных операций все восстановительные работы были запущены в максимально короткие сроки для обеспечения стабильной и безопасной деятельности шахты. На данный момент вентиляция шахты работает в штатном режиме, превышения нормативов по метану и угарному газу нет.

По факту аварии сотрудники республиканского следственного управления организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Коми проводит проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности АО «Интауголь». Происшествие предварительно квалифицируется как несчастный случай на производстве. Его расследование будет проведено с участием представителей Печорского управления Ростехнадзора и Государственной инспекции труда в Республике Коми.

Людмила ВЛАСОВА

Проблемы у «Интаугля» начались в период, когда контроль над сбытом продукции принадлежал экс-сенатору Евгению Самойлову (2011-2014 годы) и ныне проходящему свидетелем по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

В период с 2011 по 2016 год объем производства на шахте «Интинская» упал в два раза, с 2,5 до 1,2 миллиона тонн горной массы в год. Сегодня шахта генерирует миллиард рублей убытков в год. Для выхода на безубыточный уровень шахте необходимо нарастить объем добычи более чем в три раза – до 3,5 миллиона тонн.

В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководство республики и Северо-Западного федерального округа предпринимает все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.