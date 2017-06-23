Всем выйти из ступора

В ходе очередного заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству основной темой обсуждения стало взаимодействие бизнеса с банками. Глава Коми призвал присутствовавших на встрече банкиров активнее участвовать в развитии экономики, выдавая доступные кредиты предприятиям.

Среди представителей бизнеса, пришедших на заседание, была сыктывкарская предпринимательница Светлана Турова, специализирующаяся на художественном вязании в национальном стиле. В планах Светланы Туровой открытие мастерской и в Корткеросском районе. Сергей Гапликов попросил предпринимательницу на своем примере рассказать, легко ли получить кредит в банке на открытие или расширение собственного дела. Оказалось, что нелегко.

По словам мастерицы, первый банк, в который она обратилась за кредитом, не дал ей средства даже под залог квартиры в центре Сыктывкара. Светлана Турова считает, что тех бизнесменов, кто выбрал упрощенную систему налогообложения (в частности патентную систему), банкиры вообще в качестве клиентов не воспринимают, смотрят на них почти как на безработных.

В результате Светлана Турова все же нашла банк, который дал ей средства на строительство мастерской в Корткеросском районе. Сейчас нужны заемные средства для покупки оборудования, наученная горьким опытом предпринимательница уже попросила содействия в оформлении займа у министра экономики Коми Марины Анисимовой.

Сказанное Светланой Туровой сподвигло Сергея Гапликова на эмоциональную речь в сторону банкиров, в которой он, в частности, заявил, что «республике трутни не нужны», также как «МММы и Хопер-инвесты», а финансовым учреждениям пора «превратиться из сберегательных касс в нормальные банковские структуры».

Руководитель региона предложил разработать механизм предоставления займов бизнесменам не только под залог его финансовых средств, но и активов – земельных участков, недвижимости.

Представители банков, однако, сослались на определенные риски. Например, недвижимость в залог часто не берут из-за того, что в ней проведена перепланировка, которая официально никак не оформлена, значит, эту недвижимость, если возникнет необходимость, будет сложно или невозможно продать. Сергей Гапликов посоветовал им в таком случае рассматривать и другие варианты. Например, давать кредит под залог доли в бизнесе.

Некоторые предприниматели, присутствовавшие на заседании, советовали своим коллегам больше обращать внимания на государственную поддержку. Если речь идет об относительно небольшом кредите (до двух миллионов рублей), то его порой проще, чем в банке, получить в Микрокредитной компании Коми.

Впрочем, в прошедшем году «осторожничали» с кредитами не только банки. По данным и.о. управляющего отделением Нацбанка в Коми Марины Яцкив, сдержанно вели себя и заемщики и мало обращались за кредитами, ожидая снижения процентных ставок. В 2016 году объем предоставленных кредитов по сравнению с 2015 годом снизился на 29 процентов, а просроченная задолженность выросла на 23 процента. И судя по данным за первый квартал этого года, в плане выдачи кредитов у нас по-прежнему снижение. Но Марина Яцкив сочла, что во втором полугодии ситуация должна улучшиться.

Сергей Гапликов в ответ выразил недоумение: откуда снижение, если в экономике дела пошли на лад по сравнению с тем же 2015 годом, и посоветовал банкирам «выходить из зоны комфорта и ступора».

Анна ПОТЕХИНА