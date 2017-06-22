Сегодня памятная дата в истории военной России — День памяти и скорби

Уважаемые жители республики! Дорогие Земляки!

22 июня 1941 года – скорбная дата в нашей истории. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Самая кровопролитная и смертоносная, своим огнём она опалила каждую семью в нашей стране, принесла лишения и горечь потерь.

Слишком дорогой ценой, 27 миллионов человеческих жизней, наш народ одержал Великую победу. Свой героический вклад внесла и республика. Из Коми на фронт ушли около 170 тысяч человек. Треть жителей городов и половина сельчан не вернулись домой с полей сражений. Более 13 тысяч воинов из Коми за время войны получили боевые награды. Среди них – 48 Героев Советского Союза и 23 полных кавалера Ордена Славы. В их честь названы школы, улицы и площади городов, посёлков и сёл.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались свыше двух тысяч женщин из нашей республики: автоматчиками и зенитчиками, связистами и партизанами, медработниками и бойцами вспомогательных служб. Умелыми действиями отличились многие наши земляки — командир дивизии Степан Турьев, командиры полков Иван Выборов, Николай Митюшев и другие. А о бесстрашии бойцов Оленьего батальона и вовсе можно слагать легенды. Тысячи оленей, сотни каюров и оленеводов из Ижемского и Усть-Усинского районов воевали на Карельском фронте. Олени были незаменимы в условиях войны на Севере — оленетранспортные отряды действовали там, где другой транспорт в северных условиях применяться не мог. Оленьи упряжки доставляли боеприпасы, горючее для самолётов, продукты, вывозили раненых; участвовали в разведке и наступлениях.

Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Коми стала в годы войны одной из важных промышленных и научных баз страны. Республика поставляла на фронт нефть, уголь, лес. В годы войны высокими темпами развивался Печорский угольный бассейн, обеспечивавший углём Северный морской флот и многие промышленные предприятия Ленинграда, Кирова, Горького, Москвы. Вдвое возросла добыча нефти «Ухтакомбинатом». В тяжелейших условиях жители республики трудились на лесозаготовках, обеспечивая сырьём военные заводы страны.

Эхо Великой Отечественной войны ещё доносится до нас в воспоминаниях очевидцев и ветеранов. Дай Бог им здоровья и долголетия. Вечная память всем, кто своим героизмом и отвагой, трудом, потом и кровью защитил свободу и независимость нашей великой державы.

Сегодня мы вспоминаем всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свой долг по защите Родины. Будем достойны памяти поколения победителей. Наш долг – свято чтить о них память, укреплять народное единство, воспитывать будущие поколения патриотами родной страны. Пусть страшные дни войны не повторятся никогда!

Глава Республики Коми Сергей Гапликов