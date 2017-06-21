К аныбской переправе приплыл мост

Жители заречных поселков Корткеросского и Усть-Куломского районов наконец будут добираться до «большой» земли не в объезд по плохой многокилометровой дороге, а по мосту. На этой неделе на аныбскую переправу конструкции понтонного моста из Архангельска доставил теплоход-буксировщик «Василий Плохов».

Строительство конструкции власти района заказали Архангельскому судостроительному заводу еще в январе. Республика выделила на эти цели 18 миллионов рублей, и еще 2 миллиона изы-скал районный бюджет. Несколько раз сотрудники корткеросской администрации выезжали в Котлас, чтобы согласовать размеры и особенности конструкции моста. Его длина составит 136 метров.

К месту своего назначения мост в разобранном виде отправился 5 июня. Доставке способствовал и высокий уровень воды в Вычегде, однако скорость движения теплохода, буксирующего этот важный груз, была небольшой.

В конце прошлой недели конструкцию доставили и выгрузили на берег аныбской переправы, где она будет дожидаться спада воды. Впрочем, работы по выравниванию берега уже начались. После этого мост соберут. Работать наплавная переправа будет круглогодично, за исключением периода ледохода.

Лина Перова

Фото Эдуарда Пименова