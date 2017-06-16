Гран-при остался в Коми

На фестивале бардовской песни исполнительница из Удоры стала победительницей и на республиканском, и на российском уровне

В Сыктывкаре завершился VI республиканский и V межрегиональный конкурс бардовской песни среди людей с инвалидностью «Струна, и кисть, и вечное перо». Конкурс, организованный Коми республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов совместно с продюсерским центром Владимира Юрковского, проходил в течение недели и собрал около пятидесяти участников из Коми и других регионов.

За свою недолгую историю конкурс выработал свой стиль и заложил традиции, благодаря чему нашел поддержку у руководства Всероссийского общества инвалидов, Министерства культуры России и правительства Коми. Финансовое обеспечение мероприятия – проезд участников и их проживание в Сыктывкаре – полностью взяло на себя Всероссийское общество инвалидов.

– Мне сегодня торжественно-грустно, потому что мы всегда долго ждем этот фестиваль, а проходит он очень быстро, – призналась член жюри, родоначальник конкурса, председатель КРО ВОИ Маргарита Колпащикова. – Радует то, что наконец-то мы нашли хозяина Гран-при, который принес победу нашей республике. Елена Скуратова из Удорского района выиграла не только республиканский Гран-при, но и российский. Такое у нас было в 2013 году, когда Александр Кувшинов из Сосногорска стал обладателем двух Гран-при сразу.

Как рассказала Маргарита Колпащикова, количество участников из года в год особо не прибавляется, но стабильно держится на одном уровне. В этом году приехали около 50 человек из 10 городов и районов Коми и других регионов. Россия была представлена Омском, Вологдой, Смоленском, Кировом, Архангельском, Краснодарским краем. По мнению всех участников жюри, которые уже не первый год оценивают способности конкурсантов, люди стремятся к росту, и рост есть. Однако хотелось бы видеть больше новых лиц.

– Может, мы мало мониторим, плохо ищем таланты. А может, нужно больше рекламировать. К примеру, Елена Скуратова призналась, что не приезжала раньше, потому что только в этом году впервые услышала о конкурсе, – заметила Маргарита Колпащикова.

Что касается обладательницы Гран-при, по мнению известного исполнителя авторской песни, журналиста из Казани Владимира Гаранина, это явление в бардовской песне. Скромная женщина из Удорского района буквально сразила жюри наповал исполнением песни Виктора Цоя «Кукушка».

– Я безумно люблю эту песню. Но когда впервые увидела Елену, я даже запереживала: как же она может «Кукушку» исполнить? Уж очень она мне показалась простенькой. Но когда она запела, так просто, легко, смело, я бы сказала – пофигистски, я была потрясена, – рассказала Маргарита Колпащикова.

К сожалению, в гала-концерте исполнить «Кукушку» Елена не смогла, так как перед этим сорвала голос. По правилам конкурса певец, получивший Гран-при, в следующем году выступать в конкурсе уже не может. Поначалу Елена Скуратова очень сокрушалась по этому поводу и даже подумывала отказаться от Гран-при, а потом рассудила: «Отказываться не буду. У меня же мама прекрасно поет, так я ее в следующем году отправлю сюда».

Среди участников конкурса были люди, мужеству и творческому горению которых мог бы позавидовать любой здоровый человек. К примеру, друг Владимира Гаранина Сергей Крайнов в свое время хорошо играл на гитаре, но из-за травмы позвоночника стал инвалидом. Последующий инсульт усугубил болезнь, и Сергей уже не может владеть инструментом. Но душа просит песни, и на конкурс он все равно приехал. Еще один участник поразил всех игрой на гитаре одним пальцем: кисть правой руки не развита, и мужчина научился играть одним пальцем, не сбиваясь с мелодии.

– Я уже третий год работаю в жюри этого конкурса. Рост есть, и заметный. Но радует даже не то, что конкурсанты достигают каких-то профессиональных высот, а то, что это наполняет их жизнь смыслом: они стараются, ищут в интернете какие-то песни, слушают, репетируют. Это расширяет их жизненный и творческий кругозор, и потом это очень заметно на последующих конкурсах. Прекрасно и то, что они здесь живут одной большой семьей. А общение им так важно, – они и потом продолжают общаться в интернете, – рассказал автор-исполнитель, лауреат фестивалей авторской песни журналист из Москвы Леонид Сергеев.

Известная исполнительница, лауреат международных и всероссийских фестивалей авторской песни Раиса Нур впервые была приглашена на этот конкурс в качестве члена жюри. Более всего ее поразила атмосфера искренности и дружелюбия, царящая среди конкурсантов.

– В обычных конкурсах человек выступил и пошел к себе в номер чай пить. А эти участники не уходят, поддерживают друг друга, радуются победам других, – поделилась она своими наблюдениями.

Во время гала-концерта участникам были вручены специальные призы в разных номинациях. Специальными призами «Дебют» были награждены новички фестиваля, а учредить приз «За верность конкурсу» предложила депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, которая бывает на каждом таком фестивале.

– Она просто заметила, что есть участники, которые приезжают на конкурс каждый год, и предложила их как-то отметить, – рассказала Маргарита Колпащикова, добавив, что не отмеченным на конкурсе не остался никто.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА