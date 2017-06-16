Ипотека стала доступнее

Сбербанк предлагает клиентам возможность улучшить жилищные условия

С 1 июня Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку жилья в новостройках, а с 5 июня – по остальным базовым ипотечным продуктам. О новых условиях получения ипотеки на состоявшемся 9 июня брифинге рассказали заместитель управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Алина Хвищук и начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Станислав Якубовский.

Алина Хвищук сообщила, что в этом году наблюдается рост спроса на ипотеку. С начала года в Коми уже выдано 1,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму почти 2,8 миллиарда рублей. Средний размер кредита составляет 1,6 миллиона рублей. С учетом востребованности жилищных кредитов Сбербанк предлагает своим клиентам еще более выгодные процентные ставки и разрабатывает совершенно новые сервисы и продукты.

– Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам уже стало доброй традицией Сбербанка. А привлекательные процентные ставки стимулируют людей к улучшению жилищных условий, – отметила Алина Хвищук.

В июне снижение ставок составило 0,2-0,75 процента, также на 0,2 процента увеличена скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья – теперь она составляет 0,7 процента. Таким образом, процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке теперь составляет от 10,7 процента, при условии оформления электронной регистрации – от 10 процентов. Кроме того, на сегодня продолжает действовать специальная программа, реализуемая вместе с рядом застройщиков – она позволяет получить скидку от базовой ставки в размере 2-2,7 процента при условии электронной регистрации сделки. Процентная ставка в рамках этого предложения с 1 июня составляет от 8 процентов.

Как пояснил Станислав Якубовский, спрос на жилье в новостройках растет: по итогам пяти месяцев этого года 25 процентов ипотечных кредитов выдано на приобретение строящегося жилья. Было время, когда эта цифра составляла всего 10 процентов.

Есть у Сбербанка выгодное предложение и для тех, кто желает приобрести уже готовое жилье. С 5 июня снизились базовые ставки по всей линейке ипотечных кредитов: на приобретение готового жилья – от 11 процентов (с учетом акции для молодых семей – от 10,5 процента), на приобретение загородной недвижимости – от 11,5 процента, на строительство жилого дома – от 12 процентов. Для этих ипотечных кредитов тоже действует скидка 0,5 процента при условии оформления электронной регистрации сделки.

Алина Хвищук добавила, что каждый клиент может получить индивидуальную консультацию на личном приеме: сотрудники Сбербанка разъяснят все нюансы с учетом конкретной ситуации.

Специально для тех, кто дорожит своим временем и предпочитает решать деловые вопросы в интернете, разработано приложение «ДомКлик». С его помощью клиент может подать заявку и получить решение по кредиту со своего смартфона в любое время в любом месте. Приложение позволяет отслеживать этапы сделки, обмениваться документами и общаться со своим ипотечным менеджером, не посещая офис. Для отправки документов достаточно сфотографировать их на смартфон и загрузить в приложение.

В среднем решение о предоставлении ипотечного кредита принимается в течение одного дня со дня поступления заявки. Быстрее эта процедура проходит для участников зарплатных проектов Сбербанка. В отдельных случаях принятие решения возможно и за два-три часа.

– Мы стараемся оперативно оказывать услуги высокого качества, потому что главный ресурс человека – время. И мы хотим, чтобы наши клиенты расходовали свое время на общение с родными и друзьями, а не на стояние в очередях и долгое оформление документов, – подчеркнула Алина Хвищук.

Тем, кто уже взял ипотеку, но желает снизить процент по кредиту, Сбербанк предлагает рефинансирование под залог недвижимости. Продукт дает возможность оформить кредит на одну из следующих целей: только рефинансирование ипотеки в другом банке; рефинансирование ипотеки в другом банке с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт; рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели; рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.

При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составит от 10,9 процента годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей средств под личные цели – от 11,15 процента. Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка составляет до пяти миллионов рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов – 1,5 миллиона рублей, на личные цели – до одного миллиона рублей.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на http://domclick.ru.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015 г. На правах рекламы