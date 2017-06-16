Неистребимая барахолка

Самозваные торговцы не хотят уходить со столичных улиц

В Сыктывкаре снова действует барахолка на перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе в районе бывшего городского рынка. Об этом сообщила одна из жительниц столицы Коми в ходе состоявшейся в Общественной приемной главы республики прямой линии, посвященной проблемам борьбы с несанкционированной уличной торговлей на территории города.

Напомним, весной этого года мэрия взялась ликвидировать торговую точку, которая доставляла неудобства жильцам соседних домов. В качестве продавцов там подчас выступали граждане весьма непрезентабельного вида, сбывали они явно бывшие в употреблении вещи сомнительного качества, были замечены и факты продажи спиртосодержащих жидкостей. В итоге инициативные жители Сыктывкара выдвинули предложение перенести барахолку на территорию бывшего городского рынка, где она не так бы резала глаз. Администрация города эту идею поддержала, в мае мэр Сыктывкара Валерий Козлов заверил, что места на территории бывшего рынка будут выделены торговцам с барахолки бесплатно. После этого неприглядная торговая точка на некоторое время исчезла, но вскоре продавцы с сомнительными товарами снова появились на том же месте.

Заведующий отделом предпринимательства и торговли администрации Сыктывкара Алексей Вахнин сообщил, что торговцам с барахолки действительно предложили переместиться на бывший городской рынок, некоторые из них поначалу даже с энтузиазмом восприняли эту идею, но никаких реальных действий для воплощения ее в жизнь не предприняли. Другие самозваные продавцы выступили против переселения, заявив, что здесь у них есть спрос на товар, а будет ли он на новом месте, неизвестно. В итоге те же самые торговцы появились на том же самом пятачке с теми же сомнительными товарами.

Как пояснил Алексей Вахнин, за незаконную торговлю граждан можно привлечь к административной ответственности, наказание – штраф в две тысячи рублей. Но те люди, которые сбывают вещи на барахолке, добровольно штраф платить не будут, да и принудительно взять с них буквально нечего. К тому же завсегдатаи барахолки утверждают, что они и вовсе торговлей не занимаются – на этом пятачке якобы идет лишь обмен вещами.

Похоже, так же «неистребима» и стихийная торговля, периодически разворачивающаяся у ЦУМа. Законна там только торговля цветами и рассадой, но даже и на нее разрешение может получить лишь пенсионер, имеющий собственный дачный участок. Однако неподалеку от торговцев цветами иногда появляются продавцы с самым разным товаром – от картин и книг до вязаных ковриков и банок с домашними консервами. Алексей Вахнин заметил, что по местам таких стихийных мини-рынков регулярно проводятся рейды с участием представителей разных структур, в том числе администрации. После визита проверяющих торговцы удаляются, но через некоторое время появляются снова на том же месте.

По словам Алексея Вахнина, администрация рада была бы предоставить всем этим самозваным торговцам место на бывшем городском рынке бесплатно, но они не желают туда перемещаться. Даже пенсионерки, продающие летом на улице Коммунистической зелень и овощи «со своего огорода», отказываются торговать на рынке – они заявляют, что на главной улице города больше потенциальных покупателей.

Об одной из торгующих пенсионерок с явным возмущением рассказала сыктывкарка, позвонившая на прямую линию. Она сообщила, что пожилая женщина неопрятного вида регулярно появляется на оживленном участке города с самым разным товаром. Ни такая торговля, ни такая торговка, по мнению дозвонившейся, не украшают столицу республики. Алексей Вахнин согласился с этим и взял названный адрес на заметку, но еще раз напомнил о неэффективности привлечения подобных торговцев к административной ответственности.

Алексей Вахнин подчеркнул, что рейды по местам несанкционированной торговли продолжатся, самозваных коммерсантов будут привлекать к административной ответственности. Но лучшим способом борьбы с незаконной торговлей, по мнению представителя администрации, станет разъяснительная работа с потенциальными покупателями. Приобретая те же консервы домашнего производства, каждый человек должен понимать, что рискует здоровьем, а то и жизнью, поскольку употребление, например, соленых грибов неизвестного происхождения может привести к сильнейшему отравлению. И к качеству свежих овощей, купленных у самозваного торговца, претензии вряд ли можно предъявить – продавец просто «не узнает» ни покупателя, ни свой товар.

Говорили участники прямой линии и о другой неприятной «архитектурной» особенности центра Сыктывкара: один из популярных торговых центров буквально облеплен разного рода будками и палатками, где торгуют едой и напитками. Гроздья разномастных торговых точек тоже не красят город. Алексей Вахнин пояснил, что эти предприниматели работают по договору с владельцем торгового центра, который является собственником земли рядом со зданием. В данном случае администрация мало что может сделать с решением собственника. Зато способны «ударить рублем» покупатели – по мнению Алексея Вахнина, в центре Сыктывкара достаточно стационарных предприятий общепита и магазинов, не обязательно покупать еду в торговых точках, которые подчас отпугивают даже своим внешним видом.

В целом, как заверил Алексей Вахнин, администрация города намерена строже подходить к решению вопроса о размещении торговых точек, и не исключено, что в ближайшем будущем некоторые из них исчезнут с улиц.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА