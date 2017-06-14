Законотворчество перед каникулами

21 июня парламентарии Коми соберутся на последнюю в этом сезоне сессию. В среду повестку дня предстоящего пленарного заседания обсудил президиум Госсовета республики.

Депутаты рассмотрят чуть более двадцати вопросов. В том числе внесут изменения в региональные законы о фонде финансовой поддержки муниципалитетов, об обеспечении жильем граждан, имеющих право на приобретение недвижимости эконом-класса, во втором чтении – о льготных тарифах на тепловую энергию и водоснабжение.

В числе прочего могут быть внесены поправки и в региональный закон об охране общественного порядка. Напомним, недавно в законе о народных дружинах в Коми появилась статья об обязательном обеспечении добровольных стражей порядка светоотражающими жилетами и повязками. Но немалую часть дружинников в республике составляют казаки, которые направили в Госсовет письмо о том, что жилеты на их форме будут смотреться нелепо, поэтому они предлагают освободить их от такого атрибута. Заодно, по мнению казаков, это позволит сэкономить бюджет.

На июньской сессии депутатам предстоит утвердить кандидатуры для присвоения высшего почетного звания «Почетный гражданин Республики Коми» в 2017 году. Уже известно, что на рассмотрение главы региона предложат две кандидатуры: видного государственного деятеля республики, возглавлявшего Государственный Совет Коми в начале 2000-х, Ивана Кулакова и поэта и прозаика Александра Некрасова.

Ожидается также принятие нового закона о социальном парт-нерстве. О его подготовке журналистам рассказала председатель комитета по социальной политике Наталья Паншина.

В начале 2016 года в адрес Госсовета поступило обращение от Федерации профсоюзов Коми по поводу совершенствования законодательства в области социального партнерства. По распоряжению спикера парламента Надежды Дорофеевой была создана рабочая группа, в которую вошли представители депутатского корпуса, министерства труда, занятости и социальной защиты региона, Федерации профсоюзов Коми, регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей, прокуратуры и управления минюста. В течение года рабочая группа собиралась три раза, но уже на первом заседании стало понятно, что целесообразнее подготовить новый законопроект о социальном партнерстве, нежели вносить большое количество изменений в действующий закон. Ведь практически пришлось бы вносить правки в каждую статью. В проекте закона определены цели, задачи, формы, методы, порядок работы, установлены уровни социального партнерства, права и обязанности сторон. Кроме того, с 2004 года произошло множество изменений в трудовом законодательстве и в большом количестве федеральных законов. Необходимо было привести все в соответствие с ними.

– Думаю, что представленный законопроект в будущем позволит совершенствовать вопросы социального партнерства, обозначить равные права всех сторон: работодателей, органов власти, местного самоуправления и самих рабочих коллективов, – отметила депутат.

Вне повестки дня июньской сессии состоится «правительственный час», на котором с докладом «Полнота и качество обеспечения льготных категорий населения лекарственными средствами» выступит министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Галина ВЛАДИС