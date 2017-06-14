Гранты семейным фермам

В 2018 году в Республике Коми увеличат объемы грантовой поддержки для семейных животноводческих ферм. Об этом заявил зампред правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев по итогам работы секций форума «Российское село-2017», который прошел на территории ВДНХ в Москве.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на форуме отметили, что уменьшается импорт продовольствия в страну. По итогам 2016 года он упал на 26 миллиардов долларов, увеличился экспорт. По прогнозам экспертов, в 2017 году импорт должен упасть более чем на 30 миллиардов.

Одним из важных вопросов форума обозначено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В ходе форума в республику был приглашен президент РСО Союз «Агроконтроль» Андрей Морозов. Планируется, что он проведет совещание-семинар с главами муниципальных районов, главами сельских поселений, руководителями крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств для обмена передовым опытом практики развития кооперации.

– Это направление только начинает набирать обороты в регионе, по количественному показателю создаваемых кооперативов мы выполняем соглашение с Минсельхозом России, но этого недостаточно. Минсельхоз России прорабатывает вопрос о дополнительных видах поддержки экспортных потребительских кооперативов и увеличению грантов для семейных животноводческих ферм в 2018 году, – отметил Анатолий Князев.

По словам вице-премьера, партия «Единая Россия» всегда уделяла должное внимание развитию агропромышленного комплекса.

– С учетом интенсивного развития сельского хозяйства обсуждается принятие партийного проекта «Россия – аграрная сверхдержава». Форум «Российское село», который проходит под эгидой партии, является уникальной дискуссионной площадкой для выстраивания конструктивного диалога между представителями власти, фермерского движения и аграрного бизнеса. Это очень важно для достижения нашей общей цели – укрепить продовольственную безопасность России. Сегодня форум выступает инновационным драйвером развития сельскохозяйственной отрасли, жизни на селе, который позволяет обмениваться передовым опытом и знаниями по вопросам развития сельских территорий, улучшения предпринимательского и инвестиционного климата на селе, – подчеркнул руководитель Минсельхоза РК.

Лина ПЕРОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА