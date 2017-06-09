Специальными гостями «Велоночи» станут питерские велоэкстремалы

Команда Fly Bikes из Санкт-Петербурга приедет в Коми специально для участия в «Велоночи-2017». Велоэкстремалы Роман Смирнов и Дмитрий Кузнецов выступят на Стефановской площади 12 июня.

Команда Fly Bikes известна в Санкт-Петербурге своими уникальными, экстремальными трюками на велосипедах. Участники команды являются многократными чемпионами Санкт-Петербурга по велотриалу, участниками российских и международных соревнований, рекорд-сменами по прыжкам в длину и высоту с места. Райдеры из Fly Bikes давно доказали, что для их велосипедов законы физики не работают.

– Мы продемонстрируем альтернативный способ использования велосипеда для преодоления различного рода препятствий, как с разгона, так и с места, а также сформируем представление о том, что такое велотриал. А после пригласим принять участие отважных зрителей, – пообещал участник команды Fly Bikes Роман Смирнов.

В течение вечера к участникам «Велоночи» команда Fly Bikes выйдет дважды. Сразу после показательных выступлений Роман Смирнов и Дмитрий Кузнецов проведут автограф- и фотосессии на площадке компании «Чистоход», которая будет работать с 17 до 22 часов на Стефановской площади.

Александра САВЕНЯ

Фото Кирилла ЗАТРУТИНА, БНК