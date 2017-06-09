Этнопарк, где все включено

Представители туриндустрии региона поделились планами на лето

В минувший вторник представители туристической отрасли региона пообщались с министром культуры, туризма и архивного дела Коми Сергеем Емельяновым. Встреча в формате видеосвязи с подключением шестнадцати муниципалитетов Коми стала официальным открытием летнего туристического сезона.

Открывая встречу, Сергей Емельянов сказал, что туристическая отрасль рассматривается правительством Коми как существенный ресурс для развития любой территории региона. Он рассказал о том, что количество туристов, посещающих Коми, в сравнении с прошлыми годами неуклонно растет, пользуются популярностью экологические, рыболовные и охотничьи туры.

– Туризм стоит на пороге очередного этапа развития. Буквально на прошлой неделе в Доме печати в столице Коми открылся туристский информационный центр (ТИЦ). Там будет предоставляться полная информация обо всех туристических продуктах всех муниципалитетов. Прошу использовать этот ресурс как имеющий большой потенциал. Оператором центра является Финно-угорский этнопарк, который фактически уже стал главным турцентром Коми и обрел статус регионального тур-оператора, – сказал министр, передав слово его директору Елене Ивановой.

Директор этнопарка рассказала, что в этом сезоне путешественникам предложат три новых турпродукта продолжительностью от одного до пяти дней. Стоимость от 1400 до 13 750 рублей. Гастрономический тур «Вкусный север» рассчитан на группу до семнадцати человек. Путешественники съездят в совхоз «Пригородный», осмотрят овощные теплицы, угостятся национальной выпечкой и отведают сыктывкарское пиво.

– Следующий тур – это «Путешествие в столицу Зырянского края». Стартует это приключение из Кирова или Великого Устюга, рассчитано оно на три дня и группу до сорока человек. Туристы приедут в этнопарк, совершат опорную экскурсию и отведают национальную кухню. В тур включены экскурсии по селу Ыб и Сыктывкару. Гости посетят и музей геологии Коми научного центра и таким образом ознакомятся не только с культурными особенностями нашего края, но и с промышленным потенциалом региона, – сказала Елена Иванова.

Третьим оказался пятидневный «Нефтетур», стартующий также в Кирове или Великом Устюге.

– В мае в этнопарке был открыт первый в мире музей искусства нефти, его туристы посетят первым. Потом будет переезд в индустриальную столицу Коми и путевая экскурсия «Ухта – родина первой российской нефти». Помимо этого гости смогут посетить музей УГТУ и музей ярегских нефтешахт, – заключила директор.

Сергей Емельянов отметил, что внутренний туризм растет «просто огромными темпами», поэтому потенциал велик, но, как он подчеркнул, в то же время огромна и конкуренция.

– Важно, чтобы этнопарк всегда был на острие тех тенденций, которые есть на общероссийском рынке. Мы должны быть в тренде, и этнопарк должен предоставлять услуги по системе all inclusive (все включено). Все у вас для этого есть. Нужно сделать это к фестивалю малой авиации и воздухоплавания, который пройдет в этнопарке в августе, – распорядился министр.

– Тур «Путешествие в столицу Зырянского края» как раз привязан к системе «все включено», – отрапортовала Елена Иванова.

– Все ли? – уточнил Сергей Емельянов.

– Все ли включено, время покажет, – смущенно поправилась директор этнопарка.

Представляя индустриальную столицу региона, на заседании выступил директор организации «Экотуризм Коми» Дмитрий Мартемьянов. По его словам, сезон в Ухтинском районе уже фактически открыт, люди активно устремляются в турпоходы.

– У нас пять программ, из которых три однодневные, двухдневная и трехдневная. Упор делаем на сплавы. Изюминкой в этом году станет этнографическая экспедиция «Ижма-Туй», она пройдет с 18 по 26 июня. Это двести пятьдесят километров сплава от Усть-Ухты до села Ижма. Цель заплыва – ознакомление с культурными традициями тех деревень, которые встречаются на пути следования. Тур продлится девять дней, и группа уже практически набрана.

Сергей Емельянов поинтересовался стоимостью туров. По словам Дмитрия Мартемьянова, ценовые отметки стартуют от 1300 рублей за однодневные туры, а стоимость многодневок доходит до 13 500 рублей.

Представитель организации «Активный отдых» Сергей Семяшкин рассказал, что туристам предложат сплавы и пешие маршруты длительностью от восьми до четырнадцати дней. Они проходят на территории парка «Югыд ва» и стоят около двадцати тысяч рублей. Лидером, по словам Сергея Семяшкина, считается путешествие на плато Маньпупунер, куда группы уходят в конце июля и начале августа.

– Группы на Маньпупунер набрали уже к январю, на них очередь выстраивается загодя. Это связано как с большим количеством желающих, так и с жесткими ограничениями по количеству посетителей, в год квота на Коми составляет не более ста десяти человек, а в группе не должно быть более десяти. Люди со мной договариваются уже на будущий год, – сказал Сергей Семяшкин.

Представители других муниципалитетов один за другим сообщали об уже давно известных и хорошо зарекомендовавших себя фестивалях. В Ижме 1-2 июля пройдет «Луд», который в этом году посвятят 450-летнему юбилею села. Усть-Цильма 7-13 июля порадует гостей и жителей юбилейной – пятнадцатой Усть-Цилемской горкой. В Сыктывдинском районе с 30 июня по 2 июля пройдет фестиваль народных исполнителей «Завалинка». Троицко-Печорский район продолжит развитие арт-фестиваля «Сено» (пройдет 20-22 июля в поселке Гришестав). Из новинок можно выделить этнофестиваль «Обряды народов Республики Коми», который пройдет в селе Подчерье Вуктыльского района.

Ярослав СЕВРУК

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