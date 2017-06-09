Праздник с русалками

8 июня глава Коми Сергей Гапликов принял участие в церемонии обряда «Троица» в селе Грива. Руководителя региона научили прясть и познакомили с местными «русалками».

Рабочая поездка Сергея Гапликова в Койгородский район пришлась на середину Троицкой седмицы, или, как ее еще называют в народе, «русальной» недели, которая в этом году началась 5 июня. По поверьям, в это время в лесу или возле реки можно встретить настоящих русалок. На этой неделе принято украшать дом зелеными ветками и цветами, плести венки, проводить другие праздничные обряды.

Как в старину в Коми праздновали Троицкую неделю, Сергею Гапликову и другим гостям из Сыктывкара продемонстрировали в селе Грива. Изначально праздник хотели провести возле местного Центра коми культуры, но некстати зарядил дождь, так что пришлось проводить обряды в помещении. Руководителя региона усадили за прялку и провели мастер-класс по изготовлению ниток, а потом познакомили с юными «русалками» – детским ансамблем «Райда». Барышни в венках и длинных зеленых платьях начали танцевать, но тут Сергей Гапликов обнаружил, что у половины «русалочек» из-под подолов выглядывают босые ступни, попросив их срочно прекратить выступление и обуться, так как бетонный пол холодный.

После того как танцовщицы утеплились, праздник продолжился. Гостей увлекли в хоровод, а потом дали им небольшие поручения. Например, первому заместителю министра строительства Сергею Двуреченскому пришлось плести березовый веник, которым его потом слегка отхлестали – на счастье.

Анна ПОТЕХИНА

Фото агентства «Комиинформ»