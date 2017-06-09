Новая концепция долгосрочного сотрудничества

Социальная направленность деятельности российских немцев в Коми останется в приоритете. Такое мнение выразил директор немецкого культурно-делового центра республики, вице-президент федеральной национально-культурной автономии российских немцев Олег Штралер по итогам работы межправительственной российско-германской комиссии, которая провела очередное заседание в баварском городе Байройте.

Российскую правительственную делегацию возглавил руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов, германскую – уполномоченный федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут Кошик. Итогом заседания стало подписание совместного коммюнике, в котором обозначены основные направления работы межправительственной комиссии в 2017 году, сообщила пресс-служба Министерства национальной политики РК.

Повестка двухдневного заседания была насыщенной. В частности, стороны обсудили вопросы актуализации протокола межправкомиссии от 1992 года с учетом указа президента России – глава ФАДН представил германской стороне ее новую концепцию.

Сопредседатели высоко оценили деятельность самоорганизации российских немцев, определили совместные мероприятия для финансовой поддержки обеими сторонами. В принятом коммюнике подтверждено продолжение поддержки программ этнокультурного развития российских немцев на уровне прошлого года, утверждены для совместного финансирования 10 проектов, в частности, поддержка соотечественников и развитие билингвальных школ. По словам Олега Штралера, здесь было отмечено успешное развитие 10-летнего партнерства организаций российских немцев Сыктывкара и Оффенбурга.

Кроме того, как рассказал Олег Штралер, внимание было уделено реализации не только культурно-образовательных, но и деловых проектов.

– Именно в таком ключе рассматривается потенциал российских немцев как мостов между Россией и Германией. Было подчеркнуто, что перспективным направлением сотрудничества является создание немецких культурно-деловых центров, таких как в Омске и Калининграде, где центры действуют при поддержке губернаторов этих областей. Поэтому создание в этом году такого центра и в Коми подтверждает правильность направления деятельности нашего немецкого сообщества и дает нам серьезное основание для реализации в республике и других направлений, – отметил Штралер.

Игорь ПЕТРОВ

Фото minnats.rkomi.ru