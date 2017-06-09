Сергей Гапликов встряхнул подрядчиков

Глава Коми поручил ввести обязательство по возврату средств «черным неуспевашкам»

Совещание, посвященное реализации программы переселения из аварийного жилья в южных муниципалитетах Коми, прошло в Койгородском районе. Глава республики Сергей Гапликов предложил подрядчикам и руководителям местных администраций написать расписку, что они вернут казенные средства, если не построят дома для переселенцев в срок. Желающих подписать такой документ не нашлось.

Перед прибытием в Койгородок, где проходило совещание, Сергей Гапликов заехал в Кажым, где к новоселью готовятся 23 семьи. В принципе в новое жилье уже можно было бы заселяться, но пока не благоустроена придомовая территория, снег в этом году растаял поздно, поэтому сроки приведения двора в порядок сдвинулись.

В числе прочих в новый дом заселятся жители старого барака с «удобствами» на улице. Сколько лет этому уже изрядно обветшавшему и покосившемуся строению, с ходу не смогли припомнить ни его жильцы, ни глава поселения Ирина Безносикова – сколько себя помнят, он тут стоял и был уже не новый.

Снежана Бурдакова, мать троих детей, в этом бараке прожила 11 лет, за это время старшие дети подросли, завели свои семьи и переехали, а она ждет переезда в новую квартиру с младшей дочкой. Новая квартира маме и дочке Бурдаковым очень понравилась – удобная, благоустроенная. Впрочем, другие новоселы, отмечая достоинства нового жилья, рассказали и о недостатках. На встрече с Сергеем Гапликовым они поведали, что возле нового дома, к сожалению, нет сарая.

– А зачем он вам? – удивился руководитель региона.

Ему пояснили, что жителям сельской местности где-то надо хранить садово-огородный инвентарь, одежду, в которой ходят в лес за грибами (в Кажыме, славящемся своими грибными местами, сбор дикоросов – серьезная статья доходов), прочие вещи, которые в квартирах, где нет ни кладовок, ни балконов, пристроить некуда.

Ирина Безносикова пояснила, что сарай возле нового дома, увы, поставить нельзя, на соседнем пустыре планируется строительство детского сада. Но сараи построят позже на месте старых снесенных бараков.

Как рассказала глава поселения, пока строился дом, она буквально дневала и ночевала на площадке, бывало, и спорила со строителями и, только убедившись, что подрядчик порядочный и точно не нахалтурит, более-менее ослабила контроль.

В целом ситуация с реализацией программы переселения в Койгородском районе хоть и не идеальная, но и остро критической ее уже не назовешь. По словам руководителя районной администрации Ларисы Ушаковой, на третьем этапе программы нужно предоставить людям 38 новых квартир. Сейчас уже сданы 26 (в двух домах), остальные должны быть введены в эксплуатацию в середине лета. На четвертом этапе реализации программы нужно переселить 28 семей. Вот с этим есть проблемы, так как после того, как из средней стоимости квадратного метра вычитаются затраты на проектную документацию, подрядчикам можно предложить строить дома из расчета порядка 26 тысяч рублей за квадратный метр. Строительным компаниям это кажется очень маленькой суммой, поэтому желающих участвовать в конкурсах не находится. Два конкурса прошли впустую, после третьего появился подрядчик из Севастополя. Но к крымчанам есть претензии – отстают от срока, хотя надежда, что они все успеют сделать к 1 сентября – дню официального завершения программы переселения, еще есть.

Впрочем, как выяснилось, есть муниципалитеты, где дела обстоят куда хуже. Василий Гончаренко, руководитель администрации Корткеросского района, где по четвертому этапу программы нужно сдать еще 120 квартир, на этом совещании оказался в весьма щекотливом положении. Сергей Гапликов сделал вывод, что к 1 сентября там вряд ли успеют.

– Я после 1 сентября ни вас, ни ваших домов видеть не хочу, – обратился глава Коми к Василию Гончаренко. – Вы понимаете, что делаете? Хочу, чтобы все средства массовой информации сейчас увидели товарища, который срывает программу переселения в республике. Повернитесь лицом к камере.

Василий Гончаренко, улыбнувшись, попозировал телеоператорам.

– Вас видят и вам смешно? – не оценил его оптимизма Сергей Гапликов. – У вас все планы-графики утверждены, есть все обязательства, а вы еще даже на стройплощадку не вышли.

Василий Гончаренко сообщил, что он «всерьез обеспокоен лишь 32 квартирами», а у остальных разная степень готовности (до 60 процентов). Но практика показывает, что восемь четырехквартирных щитовых домов вполне можно построить и за три месяца.

– Ваша практика – это, извините за выражение, пинок вам каждый раз. Пока я здесь работаю, вы ничего без моего напоминания не сделали. Постоянно вам кол на голове тешу, чтобы хоть что-то начали, – перешел на эмоциональные выражения глава Коми. – В Ухте не могут два месяца разобраться между двумя подрядчиками и заказчиком, бумажку одну гоняют туда-сюда, а вы обещаете за три месяца дома построить. Вы мне уже изрядно кровушки попили, товарищ Гончаренко, и шутить я с вами не собираюсь. Не сдадите дома до 1 сентября, будете квартиры людям покупать за свой счет. Дохихикаетесь.

В поездке Сергея Гапликова сопровождал Сергей Двуреченский, который буквально в этот день стал первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми. Скидку на свеженазначенность ему делать не стали, и руководитель региона пообещал, что если к 1 сентября хоть в каком-то муниципалитете не будет переселена хоть одна семья, и Сергей Двуреченский, и министр Константин Лазарев, а с ними и проштрафившийся руководитель муниципальной администрации «отправятся гулять», а параллельно с ними будут разбираться правоохранительные органы. Попутно руководитель региона отчитал муниципальных руководителей за подписание таких контрактов, «после которых они потом ничего не должны, а их по всей стране ищут и пытаются авансы вернуть».

Припомнив недавнее общение с главой Кажыма Ириной Безносиковой, Сергей Гапликов посоветовал Ларисе Ушаковой взять ее к себе в замы по строительству, поскольку «она тут всех и все построит». Заодно он решил опросить чиновников, сколь часто они бывают на стройплощадках. Лариса Ушакова ответила, что каждую неделю. Василий Гончаренко сообщил, что «системно», а на просьбу уточнить, что это значит, заявил, что тоже каждую неделю.

Руководитель региона ему не поверил, а при очередном взгляде в зал заметил там руководителя администрации Сысольского района Романа Носкова.

– А вы что здесь делаете? У вас же все сдано уже, – удивился Сергей Гапликов. – Ну, раз приехали, потом поделитесь опытом с Корткеросским районом, как надо работу выполнять. Я о них уже весь язык сточил.

Позже, по завершении совещания, Роман Носков на вопросы журналистов, в чем же его секрет, которым надо поделиться с Василием Гончаренко, смущенно отнекивался, утверждал, что просто в районе заключали контракты, строили, контролировали.

Досталось на совещании и нерадивым подрядчикам. Сергей Гапликов поручил минстрою составить реестр «черных неуспевашек», которых потом к строительству домов в Коми ни при каких условиях не допустят. А те, кто, наоборот, все сделали в срок и качественно, будут в приоритете.

– А вот давайте каждого подрядчика, что здесь находится, каждого руководителя администрации попросим написать личную расписку, что если они до 1 сентября не выполнят соответствующий объем работ по переселению, то все средства, полученные по госконтракту, вернут обратно, – осенила идея руководителя региона. – Чтобы у нас была гарантия, что вы это сделаете. Дайте чистый лист, пожалуйста, я не шучу. Ну, кто первый? Гончаренко, готовы подписаться?

Василий Гончаренко подписываться отказался, негромко прокомментировав: «Пятнадцать домов. Я один не справлюсь».

В результате белый лист в руках Сергея Гапликова так и остался чистым. Но глава Коми заявил, что в дальнейшем минстрой Коми должен прописывать в гос-контрактах требование возврата средств по неисполненным обязательствам.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru