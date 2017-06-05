Лечить не выходя из дома

В местечке Ачим Княжпогостского района открылся фельдшерско-акушерский пункт нового образца – с жильем для специалистов.

ФАП уже получил лицензию и готов к оказанию медицинской помощи. Пункт находится в ведении Княжпогостской центральной районной больницы, жилые помещения здания будут использоваться в качестве служебного жилья для молодых специалистов учреждения.

Жителей населенного пункта и сотрудников учреждения поздравили министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, руководитель администрации района Вячеслав Ивочкин и главный врач Княжпогостской центральной районной больницы Ирина Щербович.

– Надеюсь, новый фельдшерско-акушерский пункт станет надежной опорой для оказания медицинской помощи жителям Ачима, для этого здесь созданы все необходимые условия. ФАП оснащен новым оборудованием по всем стандартам, имеет просторные и комфортные помещения. Понимая, насколько важны медицинские специалисты в районах республики, считаю, что получение служебного жилья исключительно для медработников станет замечательным подспорьем для привлечения в Княжпогостский район молодых специалистов, – отметил Дмитрий Березин.

Ранее ФАП располагался в жилом доме 1960 года постройки. Строительство нового ФАПа было начато в 2015 году. Сегодня строительные работы и отделка полностью завершены, фельдшерско-акушерский пункт оснащен всем положенным по нормативам новым оборудованием. Во второй части здания располагается просторная двухкомнатная квартира.

Численность прикрепленного к учреждению населения составляет 1254 человека, 307 из которых – дети. Штатным расписанием ачимского ФАПа предусмотрено три ставки медперсонала: заведующего, фельдшера и акушерки.

Напомним, в республике продолжается программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов с жильем для специалистов. Программа предполагает строительство 11 таких объектов в нескольких районах республики.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Минздрава РК