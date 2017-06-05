Доступность на всех уровнях

Участники круглого стола обсудили возможности для трудоустройства инвалидов

Создание условий для занятости людей с инвалидностью стало темой круглого стола, прошедшего на минувшей неделе в офисе КРО партии «Единая Россия». В разговоре приняли участие представители Министерства труда, занятости и социальной защиты РК, Сыктывкарского университета, Общероссийского народного фронта, Республиканского общества слепых.

Менее года назад в республике был подписан протокол совместных действий общественности и власти по повышению качества жизни инвалидов и их семей, а в этом году региональное отделение партии «Единая Россия» реализует проект «Единая страна – доступная среда». В рамках проекта проводятся мониторинги доступности объектов социальной инфраструктуры. В частности, в конце апреля прошла проверка на доступность здания сыктывкарского аэропорта.

– Доступная среда не ограничивается только физической доступностью какого-то объекта инфраструктуры. Это касается и доступности разного рода услуг и трудоустройства. Основная цель проекта – поддержка и интеграция людей с инвалидностью в общество, в том числе и их трудо-устройство, – предварил беседу координатор проекта в Коми Артём Крупин. – Основная проблема у нас в том, что зачастую инвалид и желает работать, но у него нет образования, и работодателю проще ему отказать, чем заниматься его обучением.

Что было сделано за минувший год в рамках заключенных договоренностей, рассказала начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами минтруда республики Ольга Олейник. Программа «Доступная среда» реализуется в регионе с 2011 года. По мнению экспертов общественных организаций инвалидов, реализуется она не так быстро, как хотелось бы. В министерстве выделяют три основные проблемы, затрудняющие реализацию мероприятий программы.

Первое – это отсутствие законодательно закрепленного контроля со стороны региональных властей по реализации программы. Сегодня контрольными функциями обладают только федеральные органы власти. Минтруд является только координатором «Доступной среды». Министерство распределяет средства на все мероприятия, которые осуществляют органы власти и муниципалитеты. Контролировать их ведомство не может, но проводит мониторинги по реализации и вносит в программу изменения в части установления финансовой ответственности муниципалитетов за исполнение. Власти на местах должны в минтруд не просто отчитаться, но и предоставить фотоотчеты. Чтобы активизировать работу по контролю, минтруд предложил Совету по делам инвалидов при главе Коми проводить мониторинги с участием общественников.

Второе – это паспортизация объектов социальной инфраструктуры. Сегодня паспорт не считается действительным, если он не согласован с общественной организацией инвалидов.

– Мы провели мониторинг 2,5 тысячи объектов. Только 1099 из них имеют утвержденные паспорта. 55 процентов неимеющих не имеют паспортов из-за отсутствия согласования с обществом инвалидов. При общественных организациях инвалидов мало экспертов, которые могут оценить и согласовать паспорт доступности. К тому же это трудоемко, и, конечно, общественные организации заинтересованы, чтобы их труд вознаграждался. В общем, все это замедляет процесс паспортизации. Мы намерены в 2017 году направить часть субсидий на финансирование проекта общественных организаций инвалидов по паспортизации объектов, – рассказала Ольга Олейник.

Еще одна проблема – отсутствие адаптированного общественного транспорта и дорожной инфраструктуры. Минтруд предлагает два способа ее решения. Первое: когда муниципалитет проводит организацию конкурсов на пассажирские перевозки, необходимо включать обязательное условие – наличие у перевозчика адаптированного транспорта. Сегодня из сорока заключенных контрактов всего лишь в пяти предусмотрены такие условия. Минпрому необходимо проработать с муниципалитетами вопрос по этим договорам по приобретению адаптированного транспорта. Есть еще вариант: чтобы муниципалитеты приобретали этот транспорт за счет нашей программы «Доступная среда». Такой возможностью в этом году воспользовался только Сосногорск.

О ситуации в сфере трудо-устройства инвалидов рассказал начальник управления занятости регионального минтруда Александр Хохлов. Планы квотирования рабочих мест в республике не только выполняются, но даже перевыполняются. Однако делается это не всегда честно. В частности, некоторые предприятия (особенно это характерно для Усинска и Ухты) докладывают о том, что у них заквотировано 20 мест для инвалидов, но якобы почему-то никто за трудоустройством к ним не обращается. А при уточнении выясняется, что эти вакансии связаны с постоянными командировками и условиями работы, которые не под силу человеку с инвалидностью. По словам Александра Хохлова, это не просто лукавство, но даже цинизм.

Но немало и таких предприятий, которые, не имея возможности создать у себя рабочее место для инвалида, арендуют его в другой организации, которая готова принять человека на работу. И при этом возмещают этой организации часть средств, потраченных на зарплату инвалиду. Широко практикуют это предприятия-гиганты, такие как Монди СЛПК, Сбербанк, Сыктывкархлеб и другие.

Что касается показателей трудоустроенности инвалидов, то они в Коми тоже не такие уж плохие – на уровне среднероссийских. Из 23 тысяч трудоспособных людей с ограничениями по здоровью работают 5,5 тысячи. Учитывая, что многие инвалиды не могут работать из-за временных болезненных состояний, это немало. Еще один фактор, снижающий показатели трудоустройства, – теневая экономика. Медико-социальная экспертиза направляет индивидуальные карты реабилитации с показаниями к трудоустройству в службу занятости. В свою очередь специалисты службы связываются с человеком и предлагают ему возможности трудоустройства. Нередко люди заявляют, что не нуждаются в услугах службы занятости, потому что уже имеют работу. А при проверке оказывается, что за год на них не поступило ни одного перечисления в пенсионный фонд. Так как уровень жизни в стране пока еще недостаточно высок, люди, работая в теневом бизнесе, пытаются сохранить социальные льготы.

В этом году за счет республиканских средств предполагается выделять предприятиям малого и среднего бизнеса до ста тысяч рублей на оборудование рабочего места для инвалидов.

О возможностях получения высшего профессионального образования студентами с инвалидностью рассказала представитель СГУ Екатерина Зыкова. В университете ведется специализированный учет инвалидов на этапах поступления в вуз, обучения и трудоустройства. Происходит это в заявительной форме: студент должен заявить о себе, представив документы, подтверждающие инвалидность. На данный момент в университете получают образование 24 студента с инвалидностью, из которых 14 имеют соматическое заболевание, восемь – нарушения опорно-двигательного аппарата. Для маломобильной категории студентов в вузе создаются условия: все учебные корпуса и общежития имеют паспорт доступности, согласованный с Республиканским обществом инвалидов. Поскольку эти мероприятия финансово затратны, разработана дорожная карта для обеспечения этих условий. Ни один студент пока не изъявил желания обучаться по адаптированным образовательным программам. Но такие программы в вузе разработаны и утверждены, потому что Минобрнауки России ставит задачу адаптировать все вузовские программы, независимо, обучаются по ним сейчас инвалиды или нет. В 2016 году 33 сотрудника университета прошли курсы повышения квалификации для работы с людьми с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата. Также вуз недавно приобрел дорогостоящий комплект оборудования с программным обеспечением для студентов с нарушением зрения.

Галина ГАЕВА