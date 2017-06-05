Экономику Инты будут поднимать за счет газа

В Инте предполагается создать производственный комплекс по добыче и переработке газа. Соответствующее соглашение в рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписали глава Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО «Тимано-Печорская газовая компания» Богдан Федоришин.

Соглашение, в частности, скрепляет договоренности сторон по сотрудничеству, направленному на развитие топливно-энергетического комплекса республики путем реализации на территории Интинского района инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по добыче и переработке газа на лицензионных месторождениях Интинского района в 2018-2022 годах».

Кроме того, соглашение будет являться основанием для подачи заявки в Минэкономразвития России на получение Интой статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

– Это очень важное для нашей республики событие. Проект строительства производственного комплекса по добыче и переработке газа в Интинском районе закладывает еще один камень в фундамент формирования новой экономики муниципалитета. Уверен, что особый статус – ТОСЭР откроет двери для новых инвесторов, готовых создавать бизнес и вкладываться в развитие города, – отметил Сергей Гапликов.

По мнению главы региона, реализация проекта по добыче и переработке газа в Интинском районе позволит диверсифицировать экономику муниципалитета и ослабить его зависимость от угольной отрасли.

Сергей Гапликов поблагодарил руководство компании за продуктивное взаимовыгодное сотрудничество и активное участие в развитии Инты.

– Первый шаг, который компания собирается сделать, – перейти как налогоплательщик на учет в Инту. Учитывая, что Инта является моногородом, для нас это крайне важный шаг и большая поддержка, в том числе в создании необходимых стабильных условий для развития города, – отметил глава Коми. – Любое количество новых рабочих мест, которые создаются с приходом инвестора, для региона уже большое благо. Тем более что сегодня Инта – это моногород, который зависит от угольной отрасли. И диверсификация, которая нами предусматривается в рамках реализации данного проекта, для нас в любом смысле этого слова позитивная динамика для дальнейшей жизнедеятельности города.

В ходе брифинга генеральный директор ООО «Тимано-Печорская газовая компания» Богдан Федоришин обозначил дальнейшие перспективы реализации проекта.

– Тимано-Печорская газовая компания сравнительно недавно присутствует в регионе. Тем не менее за это время она успела обрасти достаточным количеством участков недропользования, а также присутствием потенциала в плане углеводородов. Компания намерена продолжить работы по геологическому изучению, поскольку большинство участков находятся еще в начальной стадии поисков. И, конечно, наши планы в обозримом будущем – организовать добычу углеводородного сырья, – обозначил перспективы реализации проекта генеральный директор ООО «ТПГК» Богдан Федоришин.

– Если говорить о сроках реализации, то проект очень емкий. Стадийность проекта предусматривает поиски, разведку, разработку и далее транспортировку по магистральному трубопроводу добываемой продукции или переработку на месте. Что касается последней стадии, рассматриваются оба варианта. По транспортировке мы сегодня получили положительное заключение Главгосэкспертизы на врезку в систему магистральных трубопроводов «Бованенково – Ухта».

Как отметил генеральный директор управляющей компании «Инверсия» Сергей Гилев, в настоящее время ведется поиск стратегических инвесторов для промышленной разработки интинских месторождений углеводородов.

– В рамках питерского форума у нас состоялось уже несколько встреч, не будем раскрывать названия компаний, но это в том числе китайские компании, испанская крупная компания, которая интересуется нашим проектом. И мы надеемся, что в ближайшее время, до начала следующего года, когда у нас будут завершены испытания, пробурены скважины и будут поставлены запасы на государственный баланс, мы сможем подписать соглашение и получить дополнительных инвесторов в наш проект. Надо понимать, чтобы реализовать проект в полном объеме, объем инвестиций должен составить по разным сценариям от 40 до 60 миллиардов рублей. Это очень крупная сумма. Причем, к сожалению, на данном этапе наш проект не может финансироваться за счет кредитов в банках. Поэтому здесь речь идет в основном об акционерном финансировании. И мы, как акционеры компании, вложили уже в компанию больше пяти миллиардов рублей за последние три года, в основном в геологоразведку. Но на следующий этап нам необходим стратегический инвестор, которого мы ищем совместно с администрацией главы Коми, – пояснил Сергей Гилев.

Роман СЕМЕНОВ