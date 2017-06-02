В Инте предполагается создать производственный комплекс по добыче и переработке газа

Соответствующее соглашение в рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписали 1 июня глава Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО «Тимано-Печорская Газовая компания» Богдан Федоришин.



Соглашение, в частности, скрепляет договорённости сторон по сотрудничеству, направленному на развитие топливно-энергетического комплекса республики путём реализации на территории Интинского района инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по добыче и переработке газа на лицензионных месторождениях Интинского района в 2018-2022 годах».

Кроме того, соглашение будет являться основанием для подачи заявки в Минэкономразвития России на получение Интой статуса Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

— Это очень важное для нашей республики событие. Особенно с учётом того, что реализация проекта планируется на территории Инты, которая, является моногородом. Проект строительства производственного комплекса по добыче и переработке газа в Интинском районе закладывает ещё один камень в фундамент формирования новой экономики муниципалитета. Уверен, что особый статус – ТОСЭР, откроет двери для новых инвесторов, готовых создавать бизнес и вкладываться в развитие города, — отметил Сергей Гапликов.

— Тимано-Печорская Газовая Компания в Интинском и приграничных районах Республики Коми владеет значительными активами в виде открытых месторождений углеводородного сырья и потенциально перспективных в этом отношении участков недропользования. Площадь территории лицензионного недропользования только в Интинском районе составляет более пяти тысяч квадратных километров, что создает благоприятные предпосылки для активизации в регионе геологоразведочного производства, а в перспективе и создания нового нефтегазодобывного кластера. Организация добычи и частичной переработки добываемого углеводородного сырья на месте, что предусмотрено стратегическими планами компании, на фоне спада в районе традиционного угольного производства обеспечит наполнение бюджетов районного и республиканского уровней и создание новых рабочих мест на вновь создаваемых и задействованных подрядных предприятиях основного и вспомогательного производств. Заключение соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и компанией является первым шагом на пути интеграции и консолидации административных, ресурсных и инвестиционных потенциалов и намерений с целью эффективного и взаимовыгодного взаимодействия по развитию как компании, так и региона в целом, — отметил генеральный директор ООО «ТПГК» Богдан Федоришин.