Эжвинская и Краснозатонская подстанции Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи перешли на транспортный аутсорсинг

Как отмечает Министерство здравоохранения Республики Коми, передача транспортного обслуживания скорой Сыктывкара на аутсорсинг не изменит порядка оказания медпомощи.



Все изменения, связанные с передачей автотранспорта Эжвинской и Краснозатонской подстанциях скорой медицинской помощи на аутсорсинг, сотрудники учреждения восприняли позитивно и ожидают улучшения качества и доступности скорой медицинской помощи.

С 1 июня 2017 года компания «НОВОСКОР» начала работу на Эжвинской и Краснозатонской подстанциях Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи.

На Эжвинской подстанции к работе приступили 6 новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» (Газель), на Краснозатонской подстанции – новый полноприводный автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» (Соболь).

Автомобили старше пяти лет, находящиеся на балансе Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи с 1 июня 2017 года выведены из эксплуатации. На Центральной подстанции скорой медицинской помощи будут использоваться автомобили марки «Peugeot Boxer» и «FORD».

Среди плюсов аутсорсинга руководство Сыктывкарской станции скорой помощи называют освобождение руководителей медучреждений от непрофильной работы, сотрудники скорой смогут сосредоточиться на своей основной функции – медицинской помощи.

— В условиях контракта четко оговорено предоставление новых автомобилей скорой медицинской помощи, что приведет к постепенному обновлению автопарка. Благодаря этому автомобили станут реже сходить с линии по причине ремонта, оперативность работы бригад существенно улучшится. Передача транспортного обслуживания скорой помощи на аутсорсинг не изменит порядка оказания медпомощи. Для населения оказание скорой медицинской помощи останется по прежнему бесплатным, — отметил главный врач Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи Владимир Филиппов.