В Сосногорске запущен первый этап возрождения рыбопитомника круглогодичного цикла

Об этом заявил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев по итогам рабочей поездки в Сосногорский район.



— Данный объект востребован. Запущен первый этап — выращивание молоди. Есть еще второй этап — выращивание товарной рыбы. Думаю, что уже в июне мы начнем разрабатывать проектно-сметную документацию. Сейчас нужно посчитать, сколько денег необходимо, чтобы поменять все старое оборудование на новое. Проект заработает, молодь востребована не только среди нефтяников и газовиков, но и среди фермеров, которые ведут производство по выращиванию рыбы в открытых водоемах. Раньше Республика Коми давала более 400 тонн рыбы, сегодня — в пределах 90 тонн, необходимо наращивать объемы, — отметил Анатолий Князев.

Напомним, работа по модернизации рыбопитомника проводится в целях обеспечения эффективности производства на территории республики. Наличие собственного посадочного материала снизит риски транспортировки, производства и себестоимость товарной рыбы.