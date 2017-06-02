В Госсовете обсудили вопросы обустройства свалок и погостов

Развитие телемедицинских технологий, проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами и содержание кладбищ – эти три вопроса были вынесены в повестку дня XV заседания Совета руководителей Советов Республики Коми, прошедшего 31 мая в региональном парламенте.

Консультация в онлайн-режиме

Как отметила председатель комитета Госсовета по социальной политике Наталья Паншина, развитие высокотехнологичной медицины – один из наказов президента в послании Федеральному собранию. Врачи из сельской глубинки или из городов, удаленных от центра, должны иметь возможность получения оперативных консультаций по сложным вопросам от своих коллег-профессионалов. А поскольку не всегда такую помощь могут оказать коллеги, находящиеся рядом, на помощь должна прийти телемедицина – консультирование по интернет-связи. В настоящее время в Госдуме находится на рассмотрении законопроект о дистанционном оказании медицинских услуг. И хотя закон еще не принят, в Коми работа идет уже полным ходом.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Березина, сейчас в республике действует четыре телемедицинских центра для специалистов и 16 пунктов на базе медицинских организаций, расположенных в сельских и удаленных местностях. Медицинские консультации «врач – врач» проводятся как внутри республики, между медучреждениями, так и между регионами. В частности, Республиканская детская клиническая больница ежегодно проводит более ста дистанционных телемедицинских консультаций по профилям: нейрохирургия, онкология, неврология и педиатрия. Основными онлайн-экспертами для наших врачей выступают Российская детская клиническая больница, НИИ педиатрии, НИИ имени Бурденко, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет и Федеральный центр нейрохирургии.

Однако, как отметил министр, есть ряд проблем, не позволяющих в полной мере использовать имеющиеся технические возможности телемедицины. Это отсутствие скоростного интернета в населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек, отсутствие единой технологической платформы для проведения телемедицинских консультаций и недостаточный уровень технического обслуживания оборудования.

В ожидании оператора

Информацию о том, что сегодня происходит в сфере обращения с ТБО, озвучил представитель минпрома Игорь Лызлов. В республике всего восемь официально зарегистрированных полигонов ТБО в шести муниципальных образованиях. В госреестр объектов размещения отходов включено 60 объектов, восемь из которых – полигоны твердых коммунальных отходов, на остальных размещены промышленные отходы. Количество бытовых отходов ежегодно составляет более 500 тысяч тонн. Наибольшее количество сосредоточено в городах. Порядка 400 свалок – несанкционированные, элегантно именуемые местными властями «исторически сложившимися свалками».

По мнению сыктывкарского межрайонного природоохранного прокурора Юрия Гудкова, надо называть вещи своими именами: это несанкционированные свалки, которые надо убирать. Они никогда не войдут в государственный реестр объектов размещения отходов и не будут признаны легальными, потому что государственную регистрацию могут пройти только новые полигоны.

Как рассказал Юрий Гудков, в рамках специальной программы с 2012 года в республике должно было быть построено 23 новых полигона, но до сих пор не построено ни одного, хотя истрачено 400 миллионов бюджетных рублей. Все средства ушли на проектную документацию либо на закупку техники, приобретать которую имело бы больший смысл после того, как будет открыт полигон. Госэкспертизу прошли только восемь проектов. В стадии разработки проектной документации находятся еще восемь. Новые полигоны оцениваются в огромные суммы, в то время как можно было бы построить их без изысков и не такими дорогими.

Однако среди прочих причин такие расходы обусловлены еще и тем, что до сих пор нет единых требований к строящимся полигонам, и руководство муниципалитетов пытается «подстелить соломку» и запросить на всякий случай больше средств. Но, судя по небольшому количеству проектов, получивших положительную оценку, это никого не спасло. По мнению прокурора, необходимо упростить механизм строительства и ввода в эксплуатацию небольших по мощности полигонов, а также упростить процедуру их включения в госреестр.

О том, что планируется сделать в перспективе, рассказал председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий. С этого года должна была заработать новая система обращения с ТБО, которая подразумевает принятие региональной территориальной схемы, программы и заключения договора с региональным оператором, который и будет осуществлять ведущую деятельность в этой отрасли. Но в связи с тем, что многие регионы не сумели вовремя принять необходимые нормативные документы и определить региональных операторов, введение новой системы было растянуто на два года – до 1 января 2019 года, с поэтапным введением. В Коми территориальная схема принята, но пока не выбран региональный оператор. Назначить его необходимо до 1 мая 2018 года.

Тормозящей процесс проблемой является нечеткое разделение полномочий в сфере обращения с отходами между органами госвласти и муниципалитетами. Органы государственной власти субъектов России наделены полномочиями, а вот обязанности органов местного самоуправления в законе прописаны крайне расплывчато. За ними «закреплены полномочия по участию в организации различных видов деятельности при обращении с ТБО». Что именно стоит за этой формулировкой, не прописано.

Еще один болезненный вопрос: что делать со свалками, не зарегистрированными в реестре? Ведь с появлением регионального оператора обязанность ликвидации несанкционированных свалок не исчезает. Региональный оператор, обнаружив такую свалку, обязан будет информировать собственника земельного участка о необходимости ее уборки. И, если свалка не будет убрана, региональный оператор может ее убрать самостоятельно и затем обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов собственником участка.

Как сообщила заместитель министра строительства Коми Ольга Микушева, пока вывоз ТБО является составной частью платы за содержание жилого помещения, но после того, как будет заключен договор с региональным оператором, обращение с твердыми бытовыми отходами перейдет в разряд коммунальных услуг. На вопрос депутатов, будут ли люди платить больше за вывоз мусора, Ольга Микушева ответила, что услуга будет рассчитываться на каждого человека. О суммах пока говорить рано, так как нужно определиться с нормами и объемами потребления коммунальных отходов на одного человека.

Бессистемные захоронения

Последний вопрос – о содержании и благоустройстве мест захоронения – был инициирован региональным отделением общественной организации «Русский народный собор». Общественники призывали обратить внимание на ненадлежащее содержание погостов. Информация, которую озвучила председатель комитета по местному самоуправлению Нина Нестерова, подтвердила справедливость претензий общественников. Согласно федеральному закону «О погребении и похоронном деле» в муниципалитетах должны быть утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок деятельности общественных кладбищ и правила их содержания. Однако в Коми только шесть муниципалитетов имеют такие акты. По мнению Нины Нестеровой, необходимо помочь властям на местах это сделать. Для этого минстрою Коми следует разработать модельный правовой акт, регламентирующий работу кладбищ.

Всего в республике сегодня 406 кладбищ, из них открыты для захоронений 392. Большая часть их не огорожена, не имеет автостоянок, асфальтированных подъездов, освещения, общественных туалетов, планов захоронений. Паспортизацию имеют только 27 кладбищ. Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению утверждены в 106 городских округах и поселениях. Это 50 процентов от требуемого. Попечительские советы по вопросам похоронного дела отсутствуют.

Особенно непростая ситуация в Сыктывкаре, где из восьми имеющихся кладбищ открыто для захоронений только одно – Човское. В 2016 году там было захоронено более 2300 человек. Это очень много для города. По словам директора сыктывкарского «Жилкомсервиса» Дмитрия Муллаянова, пока места на Човском кладбище есть, но надо открывать новое место захоронения. Повсеместной проблемой является несоблюдение содержания захоронений.

– Кто во что горазд, так и хоронит, устанавливают большие сооружения, чуть ли не здания, на могилах, самовольно расширяют ограду. Необходимо разработать единый стандарт по благоустройству захоронений на кладбищах, – предложил Дмитрий Муллаянов.

Сейчас в столице проходит паспортизация Човского кладбища. Теперь родственники усопшего при погребении получают паспорта на захоронение на бумажном носителе. В будущем планируется перевести всю документацию на электронные носители. Есть в этом процессе и свои сложности: до 2011 года записи о захоронениях заносились в специальные журналы, часть которых обслуживающей кладбище организацией была утеряна. Приходится восстанавливать данные о захороненных.

Секретарь регионального отделения «Русского народного собора» Галина Кравченко обратилась к сыктывкарским властям с просьбой исправить огрехи, допущенные дорожниками во время ремонта дороги Сыктывкар – Корткерос. Рабочие расширили трассу в сторону кладбища и засыпали придорожную канаву. Из-за этого близлежащие к дороге могилы теперь затапливает.

Заместитель руководителя минстроя Коми Ольга Микушева рассказала, что до 1 июля муниципалы должны утвердить планы захоронений, до конца года включить мероприятия по благо-устройству погостов в муниципальные программы, а также провести их инвентаризацию и паспортизацию. Поскольку предложение о создании попечительских советов по вопросам похоронного дела на местах не нашло поддержки, в минстрое решили создать такой совет при самом министерстве. Уже подготовлено положение совета, в настоящее время формируется состав, приглашаются общественники, желающие включиться в эту работу.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы Госсовета РК и Дмитрия НАПАЛКОВА