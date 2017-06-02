Курс – на развитие

Сбербанк предложил малому бизнесу Коми новые продукты для роста

О проблемах малого бизнеса в республике и о способах их решения шла речь во время заседания круглого стола, состоявшегося в Сыктывкаре на площадке Сбербанка с участием представителей министерства экономики региона. Посредством видеоконференц-связи в мероприятии участвовали также предприниматели из Воркуты, Печоры, Ухты, Усинска, Инты.

Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Бизнесменов поздравили представители руководства регионального отделения Сбербанка, заместитель министра экономики республики Надежда Усова, генеральный директор Гарантийного фонда Коми Максим Рочев, директор МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» Ольга Муллаянова. Все они отмечали, что предпринимательство в современной России – стезя для энергичных и инициативных людей, большой труд, достойный уважения и поддержки. В ходе мероприятия предприниматели узнали, на какую поддержку могут рассчитывать.

Например, Ольга Муллаянова рассказала о том, как на первых порах непросто шла работа по возмещению предпринимателям части процентов по инвесткредитам. Бизнесмены просто не знали о возможности получения средств из бюджета. Поэтому первым соглашением, которое заключил созданный в 2014 году в Сыктывкаре «Городской центр предпринимательства и инноваций», было соглашение со Сбербанком. Ольга Муллаянова обратилась к руководству регионального отделения банка с просьбой подсказать, кто из клиентов-предпринимателей взял инвесткредиты и может рассчитывать на возмещение части процентов. Ни один из этих бизнесменов не отказался от предложенной возможности – с тех пор проблем с реализацией программы не было.

– Мы должны работать в одной связке, тогда достигнем положительных результатов, – заключила Ольга Муллаянова.

Надежда Усова назвала организованное Сбербанком заседание круглого стола значимым событием, способным улучшить взаимопонимание и взаимодействие кредитных организаций, органов власти и бизнеса.

Управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев подчеркнул, что уже стало доброй традицией отмечать День предпринимательства на площадке Сбербанка, который помогает бизнесу региона расти и развиваться. Сбербанк разрабатывает и предлагает своим клиентам самые разные продукты – от обычного кредита до сложных форм финансирования контрактов со страхованием валютных рисков. Продукты, разработанные специально для представителей малого и микробизнеса, были представлены и на заседании круглого стола.

Одним из таких продуктов является «Smart-кредитование», на него могут рассчитывать клиенты, у которых уже открыты счета в Сбербанке. Основное преимущество «Smart-кредитования» – не требуется залог и подтверждение целевого использования. Срок кредитования – до четырех лет, а сумма может достигать 20 миллионов рублей. Срок рассмотрения заявки по такому кредиту – до двух дней.

Вторым прорывным кредитным продуктом сейчас является «Top-Up» – кредиты для клиентов, имеющих ссудную задолженность в Сбербанке. Если клиент вносит платежи без просрочек, ему выдают такой же кредит практически без финансового анализа. Рассмотрение вопроса о кредитовании также займет около двух дней. Сейчас идет работа над продуктом «Кредит за один день».

При помощи интернета банковские услуги клиенты Сбербанка могут получать семь дней в неделю по 20 часов в день. Перерыв в четыре часа связан с технической необходимостью, но делается все для того, чтобы работа велась непрерывно по формуле «24/7». Среднее время проведения платежей при помощи Сбербанка – четыре минуты. Зачисление средств в рамках зарплатных проектов занимает менее 90 минут.

Сегодня на площадке Сбербанка любой предприниматель может принять участие в электронном аукционе, в случае выигрыша сразу подать заявку на банковскую гарантию и получить ее за один день. Также для клиентов банка доступна новая услуга юридического консалтинга и новый вид страхования цифровых рисков – можно застраховаться от взлома компьютерной сети организации и кражи данных.

Такая услуга, как юридический консалтинг, предоставляет возможность круглосуточно получать юридическую помощь по всем видам права. Каждый клиент в зависимости от потребностей может выбрать самый подходящий для себя пакет услуг – «Оптимальный», «Расширенный» или «Премиальный».

– Мы понимаем, что мало сделать хороший продукт или услугу. Самое важное – чтобы наши клиенты были довольны работой с нами. Мы уделяем огромное внимание развитию долгосрочных партнерских отношений с клиентами. Базовый принцип – это внимание к каждому клиенту и формирование индивидуального предложения, – сказал Андрей Пушкарев.

Во время торжественной части мероприятия бизнесмены, сотрудничающие со Сбербанком в Коми, получили памятные дипломы и подарки. Эти предприниматели работают в самых разных сферах экономики – от производства продуктов питания до строительства, но все они способствуют развитию региона. Многие из них сотрудничают со Сбербанком с первого дня создания собственного бизнеса, некоторые стали партнерами кредитного учреждения еще в 1991 году.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и Коми отделения ПАО Сбербанк

«Top-Up» и «Smart-кредитование» – это кредитные предложения банка для действующих клиентов Сбербанка, уже имеющих кредит для бизнеса и производящих погашение без просрочек по платежам. Процентные ставки по указанным кредитам разрабатываются индивидуально для каждого клиента. Кредиты выдаются в рублях. Подробные условия по продуктам можно уточнить в отделениях банка либо на официальном сайте www.sberbank.ru.

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