Каникулы в этническом стиле

могут провести школьники и студенты республики

Разнообразные варианты летнего отдыха детей и подростков предлагают национально-культурные автономии (НКА) республики, региональный Дом дружбы народов и Финно-угорский центр России. Мероприятия пройдут при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми.

С 29 июня по 19 июля в Сыктывкаре будет работать летняя театральная студия на базе еврейской воскресной школы «Гефен» («Виноградная лоза»). Общественная организация «Еврейская НКА Республики Коми» проводит ее уже в пятнадцатый раз. Ежегодно ее посещают порядка двадцати пяти ребят от шести до 18 лет, часть которых не из еврейских семей. Старшие присматривают за младшими. Три раза в неделю дети выезжают на природу, вместе с вожатыми-мадрихами ходят в кино и на экскурсии, занимаются спортом и играют в шахматы.

Как сообщила «Республике» директор воскресной школы «Гефен» Ольга Мойсеевич, дети будут не только отдыхать, но и знакомиться с основами иврита, узнают много интересного об истории и традициях еврейского народа, современной истории Израиля и родного Коми края, а также поставят спектакль под руководством московского режиссера и автора сценариев детских театральных постановок Александра Степанюка. В постановке будут задействованы все ребята. Кто-то будет артистом, кто-то дизайнером, гримером, бутафором.

– Мы рады, что деятельность воскресной школы «Гефен» помогает создавать среду взаимоуважения и дружбы большого количества людей, привлеченных к организации и участию в проекте, – отметила Ольга Мойсеевич.

С 10 июля по 6 августа этнокультурный лагерь «Киндерланд», организованный Немецкой НКА в Республике Коми, пройдет в местечке Кабардинка Краснодарского края. Впервые он был организован для детей из семей российских немцев еще в 1998 году. Основной его задачей является создание условий для самоидентификации ребят как представителей немецкой культуры и традиций.

Как рассказала «Республике» председатель Немецкой НКА в Коми Елена Копп, с 25 июля по 5 августа пройдет ежегодная этнографическая молодежная экспедиция по местам спецпоселений российских немцев в Троицко-Печорском и Вуктыльском районах. В этом году участников ждет трехдневный сплав по реке. В ходе экспедиции осуществляется работа по сбору информации о переселении семей российских немцев, обработке, оцифровке с последующим размещением информации на сайте виртуального музея «Немцы в Республике Коми».

А с 19 июля по 8 августа в Детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада» (Сыктывдинский район, деревня Парчег) пройдет этнокультурная смена «Радлун». Она соберет порядка двухсот детей из Коми: победителей олимпиад в области языкознания и культуры, юных артистов и мастеров. Отличительная черта этой смены в том, что в программу включаются мероприятия, направленные на сохранение национальной самобытности коми и других народов республики. Координатором является Дом дружбы народов.

У юных филологов скоро начнется учеба в Летнем университете. Участвовать в нем могут старшеклассники и студенты республики в возрасте 15-20 лет, успешно прошедшие конкурс творческих работ на коми языке. Летний университет будет работать с 4 по 10 июля в Сыктывкаре на площадках Финно-угорского культурного центра России и Дома дружбы народов Коми. Обучение пройдет в лабораториях документальной прозы и художественного письма. Ребята встретятся с известными поэтами, писателями, литературоведами, журналистами и учеными, познакомятся с работой редакций журналов и газет. Также в программе посещение музеев, выставочных залов, мастер-классы, интерактивные игры.

В июле в деревне Гришестав Троицко-Печорского района в рамках проекта «Народный бюджет» состоится экологический молодежный арт-фестиваль «Сено». Фестиваль совсем молодой и проводится в целях повышения туристической привлекательности района, создания условий для развития событийного туризма, возрождения традиционной культуры сенокошения, народных традиций и обрядов, развития художественных промыслов, сохранения ремесленных традиций.

Елена Ермолина, министр национальной политики Республики Коми:

– Эти проекты уже прошли проверку временем и доказали свою востребованность. Такой отдых погружает детей и молодежь, оторванных от своих корней, в родную культуру и знакомит с традициями других народов. Ребята погружаются в этническую среду под руководством подготовленных педагогов и специалистов, носителей традиций. Мы рекомендуем родителям при планировании отдыха детей на будущий летний период обратить внимание на такие проекты. С вопросами можно обратиться в республиканский Дом дружбы народов.