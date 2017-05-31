Вслед за STEP

АО «Монди СЛПК» начинает новый стратегический проект – модернизацию теплоэлектроцентрали. Ключевой объект инфраструктуры предприятия получит современный корьевой котел, паровую турбину и распределительное устройство.

Этот инвестпроект – самый крупный после того, как в 2010 году был завершен STEP. И цели у него схожие – заменить устаревшие технологии, сделать производство более экологичным и безопасным. Реализация нового проекта должна обеспечить стабильную и безопасную генерацию тепловой и электрической энергии для комбината и Республики Коми. Инвестиции в первый этап реализации проекта составят более восьми миллиардов рублей, новое оборудование должно заработать в 2019 году.

Официально проект модернизации ТЭЦ запустили 25 мая, в честь этого события на территории комбината у проходной энергетического производства установили памятный знак с эмблемой – стилизованным изображением электролампочки, которая «превращается» в зеленую ветку. На память о старте STEP тоже остался памятный камень, так что у Монди в Сыктывкаре появляется своя «аллея славы» – напоминание о поэтапном обновлении комбината для потомков.

– Для нас это очень важное событие, потому что наша ТЭЦ – это сердце комбината и сердце Эжвы. Она обеспечивает примерно 20 процентов от потребности республики в электроэнергии – это значительная часть, кроме того, сто процентов домов Эжвы, 60 тысяч ее населения получают от нас отопление и горячую воду, – заявил на церемонии запуска проекта генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер. – Но наша ТЭЦ уже не новая, в этом июне ей исполняется 51 год. Ее модернизацию мы начали еще в рамках проекта STEP, когда сделали новый содорегенерационный котел, и сейчас мы вложим в нее средства. Это первый шаг, но, надеюсь, будет и второй, и третий.

Кроме того, Клаус Пеллер поблагодарил всех, кто когда-либо работал на ТЭЦ предприятия, работает на ней сейчас – благодаря их труду теплоэлектроцентраль бесперебойно отслужила полвека.

Заместитель председателя правительства Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев отметил, что инвестпроект модернизации ТЭЦ сейчас по своему объему один из самых крупных в Северо-Западном федеральном округе России и самый крупный в Коми.

– Мне бы хотелось пожелать, чтобы после этого масштабного инвестиционного проекта ТЭЦ отработала уверенно и надежно еще по крайней мере 50 лет, – высказал пожелание Константин Лазарев. – Спасибо, что вы решились на этот ответственный и серьезный проект. Полагаю, что модернизация и эксплуатация этих производственных мощностей будет служить на благо республики.

Особую важность модернизации теплоэлектроцентрали для жителей Эжвинского района подчеркнул мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Попов заявил, что все обновления на Монди СЛПК, которые проходили в последние годы, имеют ярко выраженный экологический эффект, и нынешний проект не станет исключением. А то, что он стартовал в Год экологии, – особенно символично.

Сейчас АО «Монди СЛПК» в своих котлах использует 100 процентов кородревесных отходов, возникающих в процессе производства, а «зеленая энергия» составляет 60 процентов от общего объема вырабатываемой комбинатом.

Где именно и как будут проходить работы по обновлению ТЭЦ, рассказал заместитель руководителя проекта модернизации Александр Фомин, который провел экскурсию по стройплощадкам. В частности, гостям предприятия показали помещение, где установят новый корьевой котел. Раньше там стояли старые содорегенерационные котлы, сейчас уже практически завершен их демонтаж, начинаются земляные работы. В скором времени пройдет выемка грунта, площадку подготовят под армирование, затем начнется заливка фундамента под котел.

– Габариты корьевого котла достаточно внушительные, верхняя отметка – на высоте 45 метров, так что для удобства его обслуживания мы установим лифт. Чтобы котел здесь поместился, будет разобрана крыша и наращены стены, – рассказал Александр Фомин. – Это котел финской фирмы Valmet, его производительность – 272 тонны в час, он будет работать в параллели с уже построенным содорегенерационным котлом. Кроме котла и топочной камеры будет установлен новый современный электрофильтр, который мы подключим к действующей дымовой трубе. Что касается второй площадки проекта, то там появится новая паровая турбина мощностью 84 мегаватта, которая будет вырабатывать электрическую и тепловую энергию как для поставки отопления и горячей воды эжвинцам, так и для наших производственных целей. Турбина, которую мы установим, – немецкой фирмы Siemens, новый трансформатор, который здесь появится, тоже от этой фирмы, произведен на ее заводе в Воронеже.

В результате всего вышеперечисленного у предприятия появится возможность как подключать к своей энергосистеме новых внутренних потребителей, так и отдавать электричество в систему «Комиэнерго». Также, по словам Александра Фомина, в процессе модернизации ТЭЦ появится новый пульт управления.

Восемь миллиардов рублей, которые будут вложены в обновление ТЭЦ, – часть утвержденной программы капитальных инвестиций Монди на 2017-2019 годы. На данный момент комбинат уже получил положительное заключение государственной экспертизы и разрешение на строительно-монтажные работы от надзорных органов, заключил договоры с основными поставщиками.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА