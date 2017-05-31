Визит августейшей особы

В Сыктывкаре вспомнили приезд в Коми край великого князя Сергея Романова

Летом 1898 года Коми край посетил великий князь Сергей Александрович Романов. Этому событию был посвящен вечер памяти «Самое искреннее и чистое, верное сердце». Мероприятие в преддверии Дня славянской письменности и культуры провело Коми региональное общественное движение (КРОД) по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир» в зале республиканского Дома дружбы.

– Имя его императорского высочества, великого князя Сергея Романова навсегда связано с Коми краем, – открыла мероприятие ведущая. – Он посетил наш северный город 3 июля 1898 года.

Сергей Романов был пятым сыном Александра II и дядей последнего российского императора Николая II. Около четырнадцати лет он занимал пост Московского генерал-губернатора, в течение восьми лет возглавлял Московский военный округ. На посту Московского генерал-губернатора великий князь летом 1898 года посетил такие города, как Тотьма, Великий Устюг, Сольвычегодск, Яренск, откуда направился в село Усть-Вымь и далее в Усть-Сысольский уезд. Путешествовал он на пароходе «Царевна», а подробности поездки освещались в «Вологодских губернских ведомостях».

К приезду Сергея Романова в Усть-Сысольске на пристани установили небольшой павильон «в русском стиле», украсили присутственные дома города, приготовили выставку местных изделий. Улицы были выметены, а из центра города выгнали всех коров. Около полудня 3 июля колокольный звон Троицкого собора известил о приближении парохода «Царевна». Августейшего гостя на берегу с хлебом-солью встречали представители городского самоуправления, земства и крестьян. Местный рыбак, отставной матрос Степан Белоголов преподнес гостю выловленную накануне «редкой величины стерлядь».

Сергей Александрович на пролетке отправился к Троицкому собору, затем к храму Святого Стефана Великопермского. В соборе великому князю показали кубок, жалованный императором Петром I купцу Саватееву, и икону, изготовленную на пожертвования граждан Усть-Сысольска в память 25-летия царствования императора Александра II.

Затем гостю показали земскую выставку, которая была устроена во дворе Усть-Сысольской земской управы на перекрестке Трехсвятительской и Спасской улиц (ныне Коммунистическая и Советская). Здесь были образцы сортового леса, кожевенного производства, земледельческие орудия труда, образцы нювчимского чугунолитейного завода, зырянской одежды, рыболовных и охотничьих принадлежностей. Местные мастера Александр Налимов и Михаил Ватаманов преподнесли князю свою работу – фисгармонию. Перед земской управой были сооружены два дома. В одном сидел охотник и начищал ружье, а в другом доме своими делами занимался рыболов.

Но главной целью поездки был осмотр объектов военного ведомства, поэтому делегация отправилась в казарму. Сергей Александрович осмотрел помещения, попробовал пищу и проинспектировал цейхгауз (военная кладовая для оружия или амуниции). Он остался недоволен состоянием здания казармы и велел снести его и построить новое. На обратном пути великий князь, заехав ненадолго в Духовное училище, направился к пристани. Напоследок Сергей Александрович вручил в качестве благодарности катавшему его по городу на пролетке купцу Инкину золотой перстень с драгоценными камнями.

Перед отъездом из Усть-Сысольска великий князь высказал пожелание посещать на обратном пути к Вологде все селения, где заметны приготовления к его встрече. Уже из Москвы Сергей Александрович прислал телеграмму на имя Вологодского вице-губернатора Александра Лаппа-Старженецкого: «Еще раз хочу вас сердечно поблагодарить за все ваши хлопоты и сказать вам, что я вернулся домой под чудными впечатлениями моей вологодской поездки. Сергей».

В феврале 1905 года князь Сергей Романов погиб от бомбы революционера Каляева. Сергей Александрович был буквально разорван на части: от него осталась голова, рука и ноги – так князя и похоронили в усыпальнице Чудова монастыря. После смерти мужа княгиня Елизавета Федоровна продала дворец и на эти деньги устроила больницу, приют для детей, основала Марфо-Мариинскую обитель, в которой, приняв монашество, стала настоятельницей.

Участники вечера памяти отметили, что такое важное историческое событие, как визит князя Сергея Романова, не имеет никакого отражения во внешнем облике нашего города. Поэтому, по мнению членов КРОД «Русский мир», нужно отразить это событие в виде памятного знака.