Дорогие друзья!

Поздравляю всех юных жителей республики и их родителей с Международным днем защиты детей и началом летних каникул!

Для каждого ребенка лето – это маленькая жизнь, время отдыха и приключений, новых эмоций и впечатлений. Время, когда по-настоящему ощущаешь беззаботность детства. Но такое возможно, когда ребенок находится под надежной защитой и опекой взрослого. Я прошу всех взрослых сделать этот период максимально безопасным и интересным для юных жителей нашей республики, призываю родителей и старших родственников проводить больше времени с детьми. Потому что ничто не ценится так сильно, как семейные узы, тепло и уют домашнего очага. Время, проведенное в кругу родных и близких, бесценно.

Желаю всем детям республики провести лето с пользой, хорошо отдохнуть, оздоровиться, поднакопить сил к новому учебному году, найти новых друзей, получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Успехов, здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми