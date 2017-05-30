Назначен новый руководитель Северной железной дороги

29 мая в Ярославле президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров на совещании с коллективом Северной железной дороги и руководителями филиалов ОАО «РЖД» представил нового начальника СЖД Валерия Танаева.

– Валерий Фаритович прошел все ступени профессионального роста, его опыт поможет обеспечить преемственность в развитии Северной железной дороги и вывести ее на новый уровень эффективности, – сказал Олег Белозёров.

Президент компании отметил, что Северная железная дорога остается одним из ключевых звеньев сети «РЖД» на направлении Кузбасс – Северо-Запад. Стратегическое развитие дороги и регионов связано с природными ресурсами Севера России, перспективы освоения которых, по его словам, во многом будет определять строительство Северного широтного хода.

***

Танаев Валерий Фаритович родился 3 августа 1966 года.

В 1995 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения, в 2006 – Омский государственный университет путей сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1986 году помощником машиниста тепловоза локомотивного депо Новокузнецк Кемеровской железной дороги. Затем работал машинистом тепловоза, машинистом-инструктором локомотивных бригад в вышеназванном депо, главным инженером, а позже начальником Новокузнецкого пассажирского вагонного депо, начальником локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской железной дороги, главным инженером Кузбасского отделения Западно-Сибирской железной дороги, заместителем начальника Западно-Сибирской, а затем Октябрьской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам, главным инженером Северо-Кавказской магистрали.

В 2009 году назначен заместителем начальника Октябрьской железной дороги – главным ревизором по безопасности движения поездов. В июне 2011 года – начальником Октябрьской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

В 2013 – 2017 гг. работал главным инженером Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

фото и текст ОАО «РЖД»