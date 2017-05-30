Птицефабрика Зеленецкая будет переименована в Агрофирму «Зеленецкая»

Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Ольга Бабина на заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона, которое состоялось сегодня в администрации главы.



— Сегодня ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» является крупным холдингом, который объединил свиноводство и птицеводство мясного и яичного направлений. Сейчас идет работа над созданием Агрофирмы Зеленецкой. В перспективе предприятие планирует строительство комбикормового завода с элеватором, реконструкцию и расширение цеха глубокой переработки, строительство склада-холодильника, расширение торговой сети, а также продолжит реконструкцию и капитальный ремонт производственных объектов «Сыктывкарской птицефабрики, — отметила в своем докладе Ольга Бабина.

В 2016 году к ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» была присоединена «Сыктывкарская птицефабрика». В настоящее время идет масштабная реконструкция мощностей «Сыктывкарской птицефабрики». На техническое перевооружение вложено уже более 50 млн. рублей.

В том числе в апреле 2017 года введен в эксплуатацию модернизированный цех по сортировке яиц. В результате производство яиц на «Сыктывкарской птицефабрике» в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на семь процентов, вдвое увеличилось производство отборного яйца, сообщает пресс-служба минсельхоза региона.

— «Птицефабрика Зеленецкая» – самое эффективное предприятие аграрного сектора Республики Коми. Оно входит в пятерку лучших птицефабрик России. «Птицефабрика Зеленецкая» соответствует мировым стандартам и гарантирует покупателю высокое качество как самой продукции, так и ее упаковки,- подчеркнула Ольга Бабина.