На июньские праздники пассажиры могут совершить поездки в купе со скидками до 50 %

30 и 31 мая 2017 года пассажиры смогут оформить билеты на верхние полки купе со скидками от 30% до 50% отправлением в период празднования Дня России. Скидки применяются к стоимости проезда на нижней полке без учета услуг и платы за постельное белье.

Специальные цены действуют на проезд в 160 поездах, в том числе:

№673 Иваново – Москва, отправлением 11 июня,

№ 662 Кинешма – Москва, отправлением 10 и 11 июня.

№ 147 Кострома – Москва, отправлением 9,10,11,12 июня,

№ 376 Москва – Воркута, отправлением 9,10,11,12 июня,

№ 148 Москва – Кострома, отправлением 9,10,11,12 июня,

№ 310 Адлер – Воркута, отправлением 9 и 11 июня,

№ 374 Вологда – Мурманск, отправлением 9 и 11 июня,

№ 662 Москва – Кинешма, отправлением 9,10,11,12 июня,

№ 282 Адлер – Череповец, отправлением 9 и 11 июня.

Список поездов, даты поездок и стоимость проезда можно уточнить на официальном сайте ОАО «РЖД», раздел «Пассажирам».