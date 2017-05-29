Жители Коми стали реже продавать свои земельные участки

Более 11 тысяч жителей республики отчитались о доходах от продажи имущества и сдачи жилья в аренду.

В 2016 году общее количество сделок по продаже земли, недвижимости и транспорта по сравнению с предыдущим периодом увеличилось на 868 единиц. При этом чаще всего в минувшем году прощались со своим имуществом автовладельцы – их количество увеличилось почти на семь процентов и составило 12 тысяч человек, сообщила пресс-служба республиканского управления федеральной налоговой службы.

Чаще расставаться с имуществом стали и владельцы жилых домов, комнат, квартир и гаражей. В этом году более 5,5 тысячи жителей республики задекларировали продажу объектов недвижимого имущества, что на три процента превысило число проданных объектов в 2015 году.

Обратная картина сложилась в кругах землевладельцев, которые стали реже продавать земельные участки. В прошлом году их число сократилось еще на 74 единицы. Значительно уменьшилась и доля граждан, декларирующая доходы от сдачи жилья в аренду. Количество деклараций о доходах от арендодателей сократилось на пять процентов.

Всего за 2016 год в регионе более 20 тысяч граждан были обязаны отчитаться о полученных доходах от продажи имущества, земли, транспорта и сдачи жилья в аренду. В установленные сроки отчитались 11,5 тысячи человек, что на восемь процентов больше, чем в предыдущую декларационную кампанию. Рост произошел в основном из-за жителей региона, продавших свои автомобили и мотоциклы, – в налоговые органы поступило 6,3 тысячи документов, декларирующих доходы от продажи транспорта.

Игорь ПЕТРОВ