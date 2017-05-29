Вниманию родителей!

Комиэнерго предупреждает: энергообъекты – не место для игр!

В период летних каникул дети часто остаются без присмотра взрослых, повышается риск их нахождения в непосредственной близости от действующих энергообъектов, повышается опасность получения детьми электротравм.

Электротравмы чаще других травм приводят к смертельным и тяжелым случаям. Особенно часто травмируются дети. Смертельные электротравмы, которые произошли в последнее время в разных городах России, свидетельствуют о том, что подростки не представляют всей опасности эксплуатации электрических приборов вблизи воды или игр вблизи энергообъектов. Неосторожное обращение с электричеством может привести к трагическим последствиям.

Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на энергообъектах и при обращении с электроприборами, с детьми необходимо вести разъяснительную работу об опасности электрического тока и мерах безопасности. Объясните детям, что категорически запрещается приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи.

Уважаемые родители! Ознакомьтесь с порталом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Подружись с электричеством» http://electrofriend.mrsksevzap.ru. Собранный на портале материал поможет вам провести с ребенком беседу о правилах электробезопасности.

Также в беседе вы можете использовать новую разработку – памятку «Электробезопасное Селфи». Это интерактивный гид, сосредоточенный не на запретах, а на понятных инструкциях и полезных примерах. Модное увлечение селфи используется в нем как возможность донести до подростков все правила электробезопасного поведения: вблизи энергообъектов, во время грозы, дома при взаимодействии с бытовыми электроприборами.